1 La frase di Barù su Jessica Selassié

In queste ultime ore Jessica Selassié e Barù si sono scontrati su una frase che il nipote di Costantino della Gherardesca ha detto a Delia. La Duran, in seguito, è andata a riferirla alla Principessa, la quale si è confrontata con il nobile. Ecco cos’ha chiesto la Princess: “Ho saputo di ieri che mi hai tirato in ballo. Nella conversazione con Delia che ti ha detto che ti ha nominato. E tu hai chiesto: ‘Perché non hai nominato Jessica?’“.

Barù, allora, ha iniziato a difendersi affermando: “No, non l’ho detto. Guarda, lascia stare. Lascia stare la conversazione. Non lo so. Ho detto questo? Non lo so. Non ho la più pallida idea. Non è che ho detto: ‘Non devi nominare Jessica’… Ho detto… Boh. Io ti ho usato come esempio. Era una curiosità. Non ti può nominare. Non ho detto nominala o dovevi nominare lei“. La Selassié, quindi, ha risposto stizzita: “Vabbè, hai ragione, perché io non faccio parte della tua allenanza. Sono nemica. Ma me ne ricorderò. Non mi posso fidare di te“. (QUI per il video).

Successivamente, poi, Jessica Selassié si è ritrovata a confidarsi con Delia. La Duran ha affermato quanto segue parando di Barù:

[…] mi hai nominato e ti ho pagato con la stessa moneta, scusami. Mi hai detto che sono una persona buona? Anche tu sei una persona buona. Mi hai nominato all’inizio? Anche io ti nomino. “Perché non hai nominato Jessica?”, perché io ho trovato un punto d’incontro con lei. Lulù è sempre stata sempre sincera, fin dall’inizio e non ho mai criticato. Jessica sì, tra voi due non c’era niente. Per cui la ritengo più amica di te e ti ho nominato […].

