1 Record per Jessica Selassié

Solo poche ore fa su Canale 5 è andata in onda la finale del Grande Fratello Vip 6 e a vincere questa lunga edizione del reality è stata Jessica Selassié. La Principessa, amatissima dal pubblico e dal web, ha battuto Davide Silvestri allo scontro finale, classificandosi così al primo posto. Tuttavia quello che in molti non sanno è che Jessica ha segnato un nuovo record! Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come ricorderemo, la Selassié è la terza donna nella storia del format Vip a vincere il reality. Prima di lei infatti a trionfare sono state Alessia Macari (prima edizione) e Paola Di Benedetto (quarta edizione). Tuttavia proprio la Principessa ha vinto con la percentuale più alta al televoto per una donna, ottenendo ben il 62% dei voti! Alessia e Paola hanno infatti battuto i loro compagni rispettivamente col 52% e col 56% dei voti.

Jessica Selassié dunque si posiziona al secondo posto delle vittorie con le percentuali più alte. Prima di lei solo Tommaso Zorzi, che lo scorso anno ha trionfato col 68% dei voti. Grande soddisfazione dunque per la Principessa, che si conferma essere una delle protagoniste più amate non solo di questa edizione, ma della storia del Grande Fratello Vip.

In queste ore però a fare un piccolo attacco a Jessica è stata Soleil Sorge. Andiamo a rivedere le dichiarazioni dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.