1 La rivelazione di Jessica Selassié

Nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello Vip 6 abbiamo visto le Principesse contro diversi vipponi all’interno della Casa. Secondo le tre, infatti, il reality dovrebbe dare più spazio ai giovani che devono fare carriera rispetto ai concorrenti più grandi. A quel punto si è alzato un vero e proprio polverone. Il primo scontro lo hanno avuto con Katia Ricciarelli e in seguito anche Manila Nazzaro ha attaccato Lucrezia, Clarissa e Jessica Selassié:

Dopo tutti questi discorsi, io li ho chiusi dicendo che questo si chiama Grande Fratello Vip, e voi di Vip non avete niente. Quindi ringraziate già che siete qui. Pretendente pure di rimanere a discapito di altre persone come noi, perché siamo vecchi. Ma che discorso è?

Il problema che ha riscontrato il web, però, è che la regia del Grande Fratello sembrerebbe voler censurare Jessica Selassié. Almeno questo è il loro pensiero. Per esempio, infatti, un utente ha scritto: “Jessica dice:”Non mi sopportano in confessionale, dicono sempre:’Stringi, stringi’, infatti non mettono mai un mio confessionale in puntata, tranne questo che hanno pure tagliato”. Scatta la censura. Lo vedere che ci sono gli intoccabili e chi viene preso a pesci in faccia?“.

Diverse persone le danno ragione e continuano a dire: “Tutti contro Jessica per il suo confessionale e lei rivela a Soleil che in realtà dietro c’era tutto un discorso ben più lungo e argomentato (con tanto di censura). Va bene le dinamiche e tutto ma neanche far passare una persona per quello che non è“. O ancora: “Jessica per la terza volta spiega quello che ha detto in confessionale e per la terza volta viene censurata ma chi vogliono prendere in giro“. Nel corso della precedente puntata, però, tante critiche sono state lanciate anche contro Lucrezia e questa mattina Manuel ha rincarato la dose…