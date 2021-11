Scontro tra Katia Ricciarelli e le Principesse Selassié

Nel corso della puntata di questa sera si è tornati a parlare delle nomination della scorsa settimana, quando le Principesse Lucrezia e Clarissa Selassié sono finite al televoto. Un risultato che ha portato delle lamentele nelle ragazze. A essere infastidita del loro atteggiamento Katia Ricciarelli che non ha apprezzato per nulla le loro reazioni e alcuni loro comportamenti. Ecco da dov’è partito tutto…

L'ultima tornata di nomination ha portato ad una profonda crisi delle Princess: più consapevoli di loro stesse ma molto più lontane dal gruppo… #GFVIP pic.twitter.com/VQqPW9Hs3c — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 29, 2021

Nel filmato si sono visti anche i giudizi degli altri vipponi, in particolare di Katia Ricciarelli che ha attaccato duramente le tre ragazze, definendole poi ‘scimmiette’ e suggerendo a tutte e tre di imparare ad accettare le critiche e non mettere sempre in mezzo la loro storia, rispettata da tutti. Sempre Katia ha aggiunto che le Principesse Selassié dovrebbero essere un esempio per i giovani. Insomma tra loro è scattato un vero e furioso litigio, proseguito per diversi minuti. Eccone alcuni stralci del loro confronto accesissimo, dove si sono esposti poi anche gli altri concorrenti…

I toni tra Katia Ricciarelli e le Principesse Selassié si sono piuttosto riscaldati…

Tra Katia e le Princess è ufficialmente SCONTRO! 💣 #GFVIP pic.twitter.com/Hy6ooyhBa9 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 29, 2021

Sulla questione delle ‘scimmiette’ anche Alfonso Signorini è intervenuto: “Collegatemi un attimo con la Casa, perché ho sentito delle cose e devo intervenire”, per poi rivolgersi alle Principesse Selassié: “Ci tenevo a ribadire una cosa. Katia faceva riferimento alle tre scimmiette indifferenti che non vedono, non sentono e non parlano”, ha precisato il conduttore. (QUI IL VIDEO COMPLETO)

Lo scontro è proseguito anche durante lo stacco pubblicitario. Nel corso della diretta su Mediaset Extra, infatti, alla discussione sono intervenuti anche gli altri vipponi. E voi da che parte state: date ragione a Katia Ricciarelli o alle Principesse Selassié? Di sicuro se entrambe dovessero restare in Casa e superare il televoto non mancheranno le scintille con la cantante lirica. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore!

