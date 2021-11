1 Le parole di Manila Nazzaro

Quella di ieri non è stata una puntata semplice per le Principesse Selassié, e adesso ad attaccare duramente le tre sorelle è stata anche Manila Nazzaro. Ma facciamo un passo indietro e vediamo quello che è accaduto. Come sappiamo la scorsa settimana a finire in nomination sono state sia Lulù che Clarissa. Le Principesse così si sono a lungo sfogate e hanno affermato che secondo loro si dovrebbe dare più spazio ai giovani, dovendo fare carriera, piuttosto che ai concorrenti più grandi, che al contrario hanno già una carriera avviata. A quel punto è partita una vera e propria polemica e in molti hanno contestato le dichiarazioni delle tre sorelle.

Dopo la fine della diretta del Grande Fratello Vip 6 così Manila Nazzaro, mentre chiacchierava con Manuel Bortuzzo e Patrizia Pellegrino, ha fatto una durissima critica alle Principesse Selassié, che tuttavia non è piaciuta ai più sui social. Queste le dichiarazioni dell’ex Miss Italia:

“Dopo tutti questi discorsi, io li ho chiusi dicendo che questo si chiama Grande Fratello Vip, e voi di Vip non avete niente. Quindi ringraziate già che siete qui. Pretendente pure di rimanere a discapito di altre persone come noi, perché siamo vecchi. Ma che discorso è?”.

Ma quest’altra cessa cosa avrebbe di vip ??? Ha vinto un concorso trent’anni fa ed è stata riesumata da temptation island pic.twitter.com/hOFDTU9JKM — Ale🌤 (@lontanissimo_) November 30, 2021

In molti hanno così contesto le parole di Manila Nazzaro, prendendo le difese delle tre Selassié. Nel mentre però questa notte, dopo la puntata, ad avere un duro scontro sono stati anche Lulù e Manuel Bortuzzo, che ha sbottato contro la Principessa. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.