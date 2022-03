Non sono passati molti giorni da quando Jessica Selassié ha trionfato al Grande Fratello Vip 6. Nella prossima puntata di Verissimo proprio lei sarà ospite e avrà l’occasione di raccontarsi. Sentiremo, infatti, parlare del suo percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia, del suo rapporto con Barù, ma anche della sua situazione famigliare. In particolare si aprirà per quanto riguarda il padre.

Come riporta anche il sito Biccy, stando alle anticipazioni, la Principessa afferma che non si aspettava assolutamente di vincere. Anzi, riteneva che a portarsi a casa la vittoria sarebbe stata sua sorella Lucrezia:

Jessica Selassié ha espresso tutto il suo entusiasmo al Tg5: “Mi avete sostenuta e capita…E comunque come ha detto Alfonso…Nel vostro cuore c’è una piccola Jessica“. Ma anche sul suo profilo Instagram, postando di nuovo dopo sei lunghi mesi:

Eccomi qua… incredula, ma mai stata più felice. Questo è il mio primo post dopo 6 mesi lontano dalla mia vita di tutti i giorni. Volevo ringraziare tutti voi per il costante sostegno e per avermi apprezzata per quella che sono dall’inizio. Sono stati mesi alla scoperta di me stessa che mi hanno portata ad una rinascita sorprendente. Ha sorpreso voi, e persino me. Un “grazie” non sarà mai tanto abbastanza. Vi riempirei di baci e abbracci per esservi grata di tutto. Ma presto, molto presto, ci abbracceremo davvero. Grazie anche ad @alfosignorini e @grandefratellotv per avermi concesso di vivere questa esperienza P A Z Z E S C A. Love u, so much. Vostra Jess.