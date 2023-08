NEWS

Nicolò Figini | 18 Agosto 2023

Il reggiseno lanciato a Drake

Da qualche tempo ormai, durante i suoi concerti, Drake sta ricevendo dei reggiseni da parte delle sue fan più accanite. Il tutto ha avuto inizio nel momento in cui ha parlato del fatto che sempre più follower stanno gettando sui palchi diversi oggetti, a volte anche pericolosi, ai cantanti. Per tale motivo ha consigliato di lanciare reggiseni e il messaggio è stato ricevuto forte e chiaro.

Durante il suo show che si è tenuto ieri sera, quindi, è successo di nuovo. Questa volta ha ricevuto in dono un reggiseno extralarge accompagnato da un bigliettino. Inizialmente afferma di non poterlo leggere perché il contenuto è un po’ sconcio. In seguito, però, capisce che è un simpatico regalo da parte del padre. Qui sotto il video:

“Scusate, ehm… In realtà non posso leggerlo ad alta voce, è sconcio. Ah questo è da parte di mio padre! Me lo ha regalato mio padre. Si legge: ‘Papà ti augura grandi cose e assicurati di venire allattato per sempre’. Ma che problemi…?”

Drake receives a large bra during his show last night.



Cosa ne pensate di questo divertente momento che ha visto protagonista Drake? Molti altri artisti hanno parlato di quanto sta accadendo ai concerti nell’ultimo periodo.

La stessa Adele ha commentato per poi mettersi a lanciare lei stessa delle maglie al pubblico con un cannone lancia T-Shirt. Con grande ironia ha aggiunto: “Vi sfido, c…, vi sfido a tirarmi qualcosa e vi uccido. Smettetela di tirare cose agli artisti, quando potete tirarle alla gente“.

