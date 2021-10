Jo Squillo farà lo sciopero della fame al GF Vip: il motivo

Lo sciopero della fame di Jo Squillo

Dopo una simpatica scenetta con Giucas Casella come protagonista, che pensa che il GF Vip si sia informato per il cappotto termico per una delle sue case, abbiamo visto Jo Squillo prendere la parola. Lei ha voluto trattare un argomento molto più serio, ovvero quello legato a Chico Forti: “Che ci siano priorità anche su queste cose. Occupatene tu così speriamo di risolvere…“

Il conduttore ha rivelato di aver fatto già delle telefonate e di essersi informato, ma purtroppo non ha novità in merito. La questione, infatti, è dibattuta da anni e non è facile risolverla. Il Governo italiano, inoltre, ha già espresso la volontà di riavere Chico Forti, però non può tornare. La Squillo, così, ha dichiarato:

A questo punto ti dico che da oggi faccio lo sciopero della fame perché è impossibile che non ci sia nessuno che riesce a dare delle risposte. Non è possibile. Cioè, il Governo italiano deve intervenire. Deve intervenire urgentemente perché ci sono delle priorità nella vita. Possiamo essere leggeri, simpatici e divertenti, ma è giusto lanciare messaggi così. Grazie.

Alfonso, comunque, ringrazia Jo Squillo per il suo intervento e dice che gli iter burocratici sono sempre lunghi. Continuate a seguirci per tutti gli sviluppi e tante altre news. QUI per il video completo.

