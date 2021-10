Lorenzo Amoruso contro le opinioniste del GF Vip

Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro, ha lanciato una frecciatina alle opinioniste del Grande Fratello Vip, ovvero Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Su Twitter, infatti, ha scritto un post all’interno del quale critica le prese di posizione delle due: “Adriana Volpe e Sonia Bruganelli succubi di Soleil del resto la rendono immune dalla prima puntata“.

Alcuni utenti, però, non concordano con questa critica. Una, per esempio, ha dichiarato: “Scusa Lorenzo, ma se tua moglie nella casa è totalmente inutile e irrilevante non è colpa delle opinioniste che, giustamente, preservano concorrenti che apportano contenuti.” Ancora un altro, poi, sostiene che sia proprio Soleil una dei pochi a creare dinamiche nella Casa:

Più che succubi salvano colei che smuove di più le acque nella casa. E GRAZIE A DIO. Poi, per carità, non è l’unica, però è indubbiamente la protagonista di questa edizione.

Alcuni invece, sono d’accordo con Lorenzo Amoruso: “A me Soleil piace ma onestamente è evidente che c’è un favoritismo ed è diventato noioso“. Fatto sta che questa sera Manila è stata resa immune dai concorrenti della Casa. Invece le opinioniste hanno reso immuni Francesca Cipriani e Lucrezia Selassié. Continuate a seguirci per tante altre news.

