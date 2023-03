Chi è Joe Bastianich? Età, altezza, vita privata e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 9 Marzo 2023

Chi è

Tutte le curiosità su Joe Bastianich, concorrente di Amici Celebrities: l’età, la moglie, Masterchef, l’amicizia con Nadia Toffa e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Joe Bastianich

Nome e Cognome: Joseph (Joe) Bastianich

Data di nascita: 17 settembre 1968

Luogo di Nascita: New York

Età: 54 anni

Altezza: 1 metro e 85 centimetri

Peso: 78 kg

Segno zodiacale: Vergine

Professione: ristoratore, imprenditore, showman, musicista

Moglie: Joe è sposato con Deanna Damiano

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @carolinastramare

Joe Bastianich età e biografia

Partiamo dalla biografia. Quando e dov’è nato Joe Bastianich? L’imprenditore è nato a New York il 17 Settembre 1968, l’età di Joe Bastianich è di 54 anni.

Quali sono le sue origini? Della biografia di Joe Bastianich sappiamo che i suoi genitori sono istriani, di origine italiana ma emigrati negli USA.

Non tutti sanno forse, ma la madre di Joe Bastianich è molto famosa! Sua mamma è Lidia Bastianich, stimata chef che gli ha trasmesso la passione per la cucina.

L’ex giudice di Masterchef ha una sorella di nome Tanya. Dopo la separazione dei genitori, saranno infatti loro a gestire le quote del loro papà.

Vita privata

Altre informazioni sulla sua vita privata, siamo a conoscenza del matrimonio dal 1995 con Deanna Damiano. Sua moglie vive negli Stati Uniti e insieme hanno 3 figli: Miles, Ethan e Olivia. Non si hanno altre informazioni in più, perché il ristoratore preferisce tenere lontana dai riflettori la sua vita privata.

Unica cosa che ha dichiarato Bastianich è che il rapporto tra lui è sua moglie è difficile da gestire per via della distanza, ma che comunque, nonostante questo inconveniente i due sono davvero uniti.

Una delle amicizie più importanti di Joe Bastianich è quella con Nadia Toffa, prematuramente scomparsa il 13 Agosto 2019. Qualcuno, spesso e volentieri, ha ipotizzato in passato che tra loro ci fosse qualcosa di più, ma entrambi si sono dichiarati sempre semplici amici e hanno negato una possibile relazione. C’è sempre stato solo un grande e sincero bene tra loro.

In tanti si aspettavano che alla notizia della morte della conduttrice de Le Iene, Bastianich rilasciasse delle dichiarazioni. L’imprenditore, però, si è chiuso in un silenzio assordante e nemmeno sui social si è sentito di esprimere il suo dolore.

Questo gesto da alcuni è stato apprezzato e capito, altri però l’hanno duramente criticato, mettendo in discussione la sua amicizia con Nadia.

Dove seguire Joe Bastianich: Instagram e social

Con una ricerca sul web è possibile seguire Joe Bastianich in tutti i maggiori social network del momento, da Facebook, a Twitter e Instagram.

Seguitissimo e molto amato dal popolo della rete, Bastianich ama condividere con loro qualsiasi suo progetto lavorativo e non solo. Di recente ha di fatto pubblicato il suo primo disco dal titolo Aka Joe con testi e musiche scritte da lui.

Ma diamo un’occhiata alla sua carriera, condita dalla consacrazione come giudice di Masterchef…

Carriera

Cresciuto in America nei ristoranti dove lavorava sua madre, ben presto la passione per questo mestiere ha conquistato anche lui. Ben presto, infatti, Joe Bastianich è diventato un uomo d’affari e costruendo pian piano la sua carriera, che da quel che vedremo nelle righe successive lo vede impegnato in più ruoli.

Si impegna così a convincere i suoi genitori ad investire in varie attività in giro per gli States, tra questi Il ristorante Becco. Gli amanti delle serie tv lo ricorderanno senza dubbio per aver visto il locale in alcune serie TV come Beverly Hills 90210 o Friends.

Acquisite le quote di suo padre dopo la separazione dalla madre Lidia, Joe inizia ad investire e fare nuovi progetti per la sua carriera. Insieme allo chef Mario Batali ha aperto diversi locali a New York e la catena di distribuzione alimentare famosa in tutto il mondo, Eataly.

Poi l’arrivo in Italia dove Joe Bastianich, esattamente come in America, ha aperto ristoranti e in passato ha collaborato anche con alcuni volti noti dello spettacolo, quali Belen Rodriguez. Per il suo impegno tra USA e Italia è stato omaggiato con il “Premio America”, presso il Parlamento italiano.

Imprenditore e ristoratore, è anche un esperto produttore di vini, tanto che alcuni di essi portano perfino il suo nome. Questo l’ha spinto anche a scrivere dei libri dove ha accorpato la passione per la cucina a quella per i vini, per l’appunto.

Masterchef Italia

Sempre nel nostro Paese l’abbiamo visto vestire i panni di giudice severissimo a Masterchef Italia, dove ha condiviso questo ruolo insieme ad Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Carlo Cracco.

Top Gear

Sempre nei canali di Sky, ha presentato il programma dedicato ai motori, Top Gear.

Ecco infine dove seguire Joe Bastianich su Instagram e gli altri social di riferimento.

Joe Bastianich ad Amici Celebrities

Il percorso di Joe Bastianich ad Amici Celebrities non è stato semplicissimo e ben presto ha dovuto dire addio alla trasmisisone. La sua Squadra (Blu) è stata sconfitta ed è stato eliminato.

Ma non è finita qui. Perché l’imprenditore ha avuto una seconda chance! L’abbiamo rivisto quarta puntata del talent. Per volere dei tutor e della giuria Joe ha sfidato Ciro Ferrara, ma non è riuscito a riprendersi il suo posto ed è stato definitivamente eliminato!

Programmi TV con Joe Bastianich

In tutti questi anni di carriera Joe Bastianich l’abbiamo visto e lo vediamo ancora oggi in diverse trasmissioni televisive. Ecco un recap:

MasterChef USA – Giudice

MasterChef Italia – Giudice

Junior MasterChef – Giudice

Restaurant Startup

Junior MasterChef Italia – Ospite

Miss Italia – Giudice

Top Gear Italia

Celebrity MasterChef Italia – Giudice

Cucine da incubo Italia – Ospite

MasterChef All Stars Italia – Giudice ospite

Festival di Sanremo – Giurato d’onore

Amici Celebrities – Concorrente

Italia’s Got Talent – Giudice

Family Food Fight – Giudice

Name That Tune – Indovina la canzone – Concorrente

Le Iene – inviato

Album e canzoni

Pensate Joe Bastianich è anche cantante. In carriera ha pubblicato due album:

2019 – Aka Joe

2022 – Good Morning Italia feat. La Terza Classe

E da questi sono stati estratti alcuni singoli:

2019 – Joe Played Guitar

2019 – Nonna (97 years)

2019 – Make Up Your Mind

2022 – Fall in between (feat. La Terza Classe)

Queste quindi le canzoni di Joe Bastianich.

Joe Bastianich a Pechino Express

Nel 2023 Joe Bastianich torna in TV a Pechino Express, nel ruolo di concorrente. La trasmissione, in onda su Sky Uno dal 9 marzo, vede alla conduzione Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio.

Una nuova avventura che ha deciso di condividere con Andrea Belfiore.

I concorrenti di Pechino Express

Qui a seguire tutti i protagonisti di Pechino Express:

Chi sarà il vincitore?

Il percorso di Joe Bastianich a Pechino Express

Nell’ultimo paragrafo scopriremo il percorso di Joe Bastianich nell’adventure show.