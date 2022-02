1 Il commento di Joele Milan

In una delle più recenti puntate di Uomini e Donne abbiamo visto il ritorno in studio di Ciprian e Andrea Nicole. Come sappiamo loro aveva passato la notte insieme senza dire niente a nessuno dello studio. Questo aveva portato ad attacchi da parte, soprattutto, di Gianni Sperti, il quale si era particolarmente affezionato alla tronista. Maria De Filippi, quindi, all’epoca li ha fatti uscire dal programma, affermando che credeva nei sentimenti di Andrea Nicole, ma meno in quelli di Ciprian. Cosa c’entra in tutto questo Joele Milan?

Maria ha ammesso di aver sbagliato nel credere che non fosse sincero con Andrea Nicole, si era fatta un’idea sbagliata dato che lui aveva anche fatto il provino come tronista. Ci ha quindi tenuto a chiedere scusa davanti a tutti. Siccome il trattamento riservato a loro, secondo l’opinione di alcuni, è stato diverso rispetto al comportamento avuto con Joele Milan, i suoi fan gli hanno chiesto di esprimere un’opinione. Qui sotto la foto del messaggio scritto su Instagram:

Mi state chiedendo tutti cosa ne penso della puntata di oggi… Che dirvi raga. Intanto sono contento per Andrea Nicole e Ciprian, che hanno avuto modo di spiegarsi per bene. Hanno ammesso i loro errori e hanno chiesto scusa al pubblico e alla trasmissione. Avrei fatto anche io la stessa cosa, o meglio, l’ho fatto ma solo sui social. Ci tengo di nuovo a sottolineare ancora una volta che non era mia intenzione prendere in giro il programma che, anche se per poco tempo. mi ha dato tanto. E spero vivamente che tutti abbiano capito la mia buona fede! Non dimenticate che sono umano anch’io e le sofferenze me le sono guarite nelle quattro mura di casa mia.

Lo sfogo di Joele Milan

Ma vi ricordate cos’era successo con Joele Milan? Andiamo a fare un breve riassunto. Continuate a leggere…