Uomini e donne, Maria De Filippi chiede pubblicamente scusa a Ciprian (VIDEO)

1 Le scuse di Maria De Filippi

Nella puntata di oggi pomeriggio, lunedì 7 febbraio, di Uomini e donne sono stati ospiti Andrea Nicole e Ciprian. La coppia del Trono Classico, come ricordiamo, è uscita dal programma in mezzo alla polemica. Gianni Sperti si era arrabbiato moltissimo con entrambi, perché molto deluso, e Tina Cipollari ne aveva dette di tutti i colori. Anche Maria De Filippi era intervenuta, ma lei aveva più che altro detto al corteggiatore che lo trovava finto.

Oggi ospiti, come detto, i due si sono seduti al centro dello studio e la prima cosa che la conduttrice ha detto è stato chiedere scusa proprio a Ciprian. Ha ammesso di aver sbagliato nel credere che non fosse sincero con Andrea Nicole, si era fatta un’idea sbagliata dato che lui aveva anche fatto il provino come tronista. Ci ha quindi tenuto a chiedere scusa davanti a tutti. Lui le ha accettate aggiungendo che non importava.

Ciprian 🤍 Nessuno l’aveva capito, ma ora tutti a partire da Maria non possono che ricredersi. #uominiedonne pic.twitter.com/PNYHRAMtcR — 𝐒𝐎𝐅𝐈𝐀 (@sophiozz) February 7, 2022

Queste parole sono state molto apprezzate dall’ex tronista perchè ci teneva che il suo fidanzato passasse bene davanti a tutti. E soprattutto che le persone non pensassero che lui la prenda in giro e non sia sincero.

Inoltre c’è stato modo di chiarire anche con Gianni Sperti. Maria ha spiegato che l’opinionista ha reagito in quel modo brutto perché deluso da com’era andato il trono. Anche lui ha specificato che aveva preso molto a cuore Andrea Nicole e avrebbe voluto che finisse tutto alla perfezione.

Detto questo, l’ex tronista ha fatto un bellissimo discorso di ringraziamento, quello che non aveva potuto fare il giorno in cui ha lasciato il programma…