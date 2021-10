Uomini e Donne: Joele Milan rompe il silenzio

Joele Milan a Uomini e Donne

Nel pomeriggio di oggi a Uomini e Donne abbiamo assistito all’atteso momento che ha coinvolto Joele Milan. Il tronista del dating show di Canale 5 è stato cacciato dal programma per aver violato il regolamento. Dalle immagini emerse e mostrate in puntata, infatti, si è visto il giovane durante un ballo scambiare quattro chiacchiere con la corteggiatrice Ilaria Melis. Alla ragazza ha chiesto di poterla seguire su Instagram mediante il profilo di un amico e a seguire potersi sentire di nascosto.

Parole che non sono sfuggite alla regia, che ha ripreso tutto il momento che ha coinvolto Joele Milan e Ilaria Melis. Mostrato il tutto Maria De Filippi ha chiesto spiegazioni al tronista, che ha così tentato di giustificarsi in qualche modo, supportato dalla corteggiatrice:

“Mi spiace sia passato questo messaggio qua e mi dispiace che anche lei sia passata dalla parte del torto. Non voglio dire che tra noi non ci siano stati dei messaggi, ma è così. Sui social volevo evitare dei problemi. È stato un gioco così. (…)“ , ha dichiarato Joele Milan. “Io ho il vizio di fare la battuta così con le ragazze. Ora non posso dire che non ci sono stati messaggi che non mi credete. Non volevo prendere in giro nessuno, anzi. Io prima di entrare oggi ho anche detto di non essere ancora convinto di Ilaria ecc”.

Ha detto Joele Milan, senza trovare però alcun riscontro da parte né della presentatrice né degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti (arrabbiatissimi con lui) e tantomeno delle corteggiatrici, che si sono ampiamente lamentate, sottolineando di sentirsi prese in giro. Adesso il veneto ha fatto capolino sui suoi account ufficiali e su Instagram ha postato la seguente storia:

“A breve darò la mia versione”

La storia Instagram di Joele Milan

Al momento Joele Milan ha sì rotto il silenzio, ma non ha aggiunto altro e ci si attende una replica nelle prossime ore. Vedremo che avrà da dire a riguardo e come spiegherà la sua posizione.