1 Uomini e Donne: Joele Milan cacciato dal dating show

In queste settimane ormai si sta parlando tantissimo del tronista di Uomini e Donne, Joele Milan. Il ragazzo di origine veneta è stato cacciato dal dating show. Una notizia emersa grazie alle anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News, ma che ha richiesto alcune puntate affinché andasse in onda.

Oggi quel giorno è finalmente arrivato, tra la tanta attesa dei telespettatori, curiosi di scoprire cos’è successo nel dettaglio. In sintesi Joele Milan ha invitato a ballare la corteggiatrice Ilaria Melis. Durante la conversazione lui le ha fatto sapere che il suo amico aveva iniziato a seguirla sui social. E non solo. Secondo lui questo avrebbe permesso così di potersi sentire in qualche modo di nascosto. Sebbene ci fosse la musica a confondere le parole, il tutto si è comunque sentito poiché i microfoni erano ovviamente accesi. La regia è rimasta vigile ad ascoltare lo scambio di battute.

Così, scoperta questa cosa non concessa dal regolamento di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha invitato sul palco tutte le corteggiatrici scese per lui, rivelando l’accaduto e invitando immediatamente Joele Milan a lasciare lo studio:

“Questa trasmissione nasce per fare in modo che due persone si piacciano, con il tempo, subito o a poco a poco. Può anche capitare che ti piaccia così tanto che hai voglia di sentirlo subito e non c’è nulla di male quando si è giovani. Per correttezza, quando succedono queste cose non possiamo far finta di nulla, anche perché ci sono persone che vengono con delle aspettative”.

Ha esordito Maria De Filippi, per poi mostrare il video del momento, dove abbiamo appunto visto ciò che vi abbiamo raccontato. Joele Milan e Ilaria Melis sembrano essere piuttosto complici:

“Questa cosa non dovrebbe succedere, ma se succede. Il messaggio è molto chiaro. Tant’è che nella pagina Instagram Ilaria segue questo ragazzo. Quindi può darsi che i due si vedano di nascosto, noi non possiamo saperlo”, ha proseguito Maria De Filippi. In studio si è creato un caos, con Gianni e Tina che hanno invitato Joele Milan ad andarsene da Uomini e Donne, così come alla corteggiatrice Ilaria: “È sbagliato e contro il regolamento. Devono smammare entrambi. Che ne sappiamo noi poi di quel che succede?”.

Ma andiamo a vedere come si è giustificato il tronista…