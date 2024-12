Dopo il grande successo avuto da Alessio Lorusso, pacchista del Lazio, ora ad aver attirato l’attenzione del pubblico è Josè, partecipante della Calabria. Il ragazzo ha già fatto breccia nel cuore di diversi telespettatori. Conosciamolo meglio tra età, vita privata e Instagram.

Chi è Josè

Nome e Cognome: Josè

Data di nascita: Non sappiamo la data di nascita

Luogo di nascita: Catanzaro

Età: Non conosciamo l’età al momento

Professione: Josè è un addetto alle vendite in un supermercato

Tatuaggi: Josè non sappiamo se ha dei tatuaggi

Profilo Instagram: @joselogozzo

Josè età e biografia

Ha attirato l’attenzione di molti utenti al suo arrivo ad Affari Tuoi! Parliamo di Josè. Quanti anni ha e da dove arriva?

Lui è il pacchista della Calabria, non sappiamo dirvi con esattezza la sua età e data di nascita completa, ma sappiamo che il protagonista di Affari Tuoi arriva Cropani Marina, in provincia di Catanzaro.

Sulla sua biografia possiamo dire ancora che ha origini brasiliane, come da lui stesso svelato in puntata.

Che lavoro fa Josè di Affari Tuoi? Il ragazzo è addetto alle vendite in un supermercato.

Vita privata

Oggi non abbiamo grosse informazioni sulla vita privata di Josè di Affari Tuoi.

Non sappiamo dirvi con esattezza se il concorrente è fidanzato o single. Non appena arriveranno news su di lui e su una sua ipotetica fidanzata o meno, non esiteremo a informarvi.

In questo momento non sappiamo dirvi nemmeno se ha figli e quindi se è già padre.

Dove seguire Josè di Affari Tuoi: Instagram e social

I fan di Affari Tuoi certamente si staranno domandando se c’è la possibilità di poter seguire meglio Josè della Calabria. Ebbene il pacchista di Affari Tuoi ha un profilo su Instagram.

Al momento l’account è poco seguito e non porta con sé alcun post. Forse è stato creato di recente proprio in occasione della partecipazione alla trasmissione di Rai 1. O magari Josè non è molto social. Questo lo vedremo.

Per adesso non c’è alcun post pubblicato nel suo profilo e pochi follower e seguiti.

Josè pacchista della Calabria ad Affari Tuoi

Nel corso dell’edizione 2024/2025 di Affari Tuoi, sotto la conduzione di Stefano De Martino, abbiamo avuto modo di fare la conoscenza di Josè.

Il ragazzo è arrivato per rappresentare la Calabria ed è una new entry nel gioco dei pacchi.

Il web sembra averlo già notato e di conseguenza in tanti fanno il tifo per lui, con la speranza possa fare un grande percorso all’interno di Affari Tuoi!