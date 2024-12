Ieri sera ad arrivare a Belve è stata Elisabetta Canalis. La showgirl, nel corso dell’intervista, ha lanciato anche una frecciata a Melissa Satta. Sui social nel mentre arriva la presunta reazione di quest’ultima.

Come avrebbe reagito Melissa Satta

In queste ore non si parla altro che di Elisabetta Canalis. Ieri sera infatti la showgirl è arrivata nello studio di Belve per una graffiante intervista con Francesca Fagnani. Nel corso della chiacchierata così l’ex Velina ha affrontato diversi temi e non è mancato il capitolo Bobo Vieri. Per di più Elisabetta ha anche lanciato una frecciata a Melissa Satta. Ma andiamo con ordine e vediamo quello che è accaduto. Proprio mentre parlava della tormentata relazione con l’ex calciatore, la Canalis ha affermato: “Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo. Una volta in un bar abbiamo cercato di picchiarci, ci hanno dovuto separare. Non c’era molta fedeltà da parte sua. Mi ha segnata molto quella storia, ho toccato il fondo. Si creano delle dinamiche tossiche, non paritarie, che poi ti traumatizzano“.

A quel punto è arrivata la frecciata alla Satta, che incontrò Bobo Vieri dopo la fine della relazione con la Canalis. Elisabetta, su espressa domanda della Fagnani, ha infatti dichiarato: “Lui venne da me un giorno e mi disse che stava frequentando una ragazza. Disse che se volevo stare con lui avrei dovuto dirglielo e lui avrebbe preso una decisione, altrimenti avrebbe continuato questa relazione. Io gli dissi di andare”.

Le parole di Elisabetta Canalis su Melissa Satta non sono ovviamente passate inosservate e in breve hanno fatto il giro del web. Ma come ha reagito dunque la modella? In queste ore sui social è arrivata la presunta reazione, quando ha bloccato i commenti sotto ai suoi post Instagram.

Secondo qualcuno dunque la Satta vorrebbe evitare di leggere le parole dei classici leoni da tastiera, che come al solito non perdono mai occasione di rimanere in silenzio.