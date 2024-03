Josh Rossetti rompe il silenzio dopo lo scontro con Varrese e dà la sua versione dei fatti

Spettacolo

Nicolò Figini | 26 Marzo 2024

Grande Fratello

In queste ultime ore, dopo lo scontro che alcuni utenti hanno divulgato sul web, Josh Rossetti, il fratello di Greta, ha dato la sua versione dei fatti sulla lite con Massimiliano Varrese.

La versione di Josh rossetti

Nella serata di ieri Josh Rossetti, il fratello di Greta Rossetti, è stato protagonista di un evento che è diventato virale sui social. Subito dopo la fine del Grande Fratello, infatti, si sarebbe arrabbiato per qualche gesto che avrebbe compiuto Massimiliano Varrese e a quel punto sarebbe partito lo scontro.

A distanza di alcune ore è stato proprio Josh a intervenire tramite un video sui social per poter dare la sua versione dei fatti e chiedere scusa. Prima di tutto ha spiegato da cosa sarebbe partito il suo fastidio:

“In merito all’accaduto di ieri sera. Nel post puntata io e Monia eravamo tranquilli sul van. A un tratto Varrese si avvicina a noi istigandoci. Ha iniziato ad applaudire, a fare i suoi sorrisini e a provocarmi. Ho aspettato il tempo che si avvicinasse alla macchina, c’erano quattro metri di distanza. Gli ho chiesto cortesemente di scendere dalla macchina per parlare con me da uomo a uomo.

Lui mi rideva in faccia e ha iniziato a dirmi di no. Io volevo solo parlare, poi la situazione mi è sfuggita di mano. La violenza non va usata e ammetto di non aver contato fino a dieci, mi scuso. Non c’era nessuna bambina in macchina, non mi permetterai mai di fare una cosa del genere davanti a sua figlia”.

che soggetto mamma mia pic.twitter.com/NO5c1baQqE — bea (@sonostronzaaa) March 26, 2024

Alla fine il fratello di Greta Rossetti si è scusato ancora una volta, per aggiungere una parentesi relativa allo “spintone a Monia“. Quello è stato solo un modo per proteggerla togliendola da una situazione che sarebbe potuta diventare pericolosa perché “ero circondato da cinque buttafuori e dentro di me non sapevo cosa poteva succedere“.

Questa è la versione di Josh e ora attendiamo anche un’eventuale replica da parte di Massimiliano Varrese. Noi di Novella 2000 siamo sempre disponibili a qualsiasi rettifica o replica nel caso in cui le parti coinvolte ci volessero contattare.