26 Marzo 2024

Uomini e donne

Questo pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e abbiamo potuto finalmente assistere alla Scelta di Brando. Il tronista ha lasciato il programma con Raffaella Scuotto.

Ecco chi ha scelto Brando a Uomini e Donne

Il giorno è giunto e Brando ha finalmente fatto la sua scelta. Il percorso del tronista non è stato per nulla semplice e ha avuto vari scontro con le sue corteggiatrici Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi. Adesso però tutti si stanno chiedendo chi ha scelto Brando di Uomini e Donne a marzo 2024?

Maria De Filippi ha fatto prima accomodare il tronista e poi ha fatto entrare le due ragazze. Prima di tutto sono state fatte vedere le esterne che ha fatto nei giorni precedenti. Brando, infatti, ha voluto prendersi un po’ più di tempo prima di prendere la decisione ed è voluto uscire ancora un’ultima volta con entrambe.

Gianni Sperti e Tina Cipollari, gli opinionisti, hanno commentato entrambe le esterne in maniera abbastanza positiva. Ovviamente coloro che hanno letto le anticipazioni sanno già com’è andata, ma chi ha scelto Brando a Uomini e Donne nella puntata di oggi, martedì 26 marzo 2024?

Beatriz non è la scelta di Brando! #UominieDonne pic.twitter.com/bUkNOluMPg — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 26, 2024

La prima a fare il suo ingresso in studio l’ultima volta è stata Beatriz, ma la scelta di Brando, alla fine, è ricaduta su Raffaella. I due si sono abbracciati e baciati per poi ballare circondati dai petali di rosa.

Brando, quindi, ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne e ora potrà viversi la sua storia con Raffaella Scuotto lontano dalla telecamere. Vediamo ora dove poter rivedere la puntata in streaming.

Dove vedere in streaming chi ha scelto Brando

Abbiamo parlato di chi è stata la scelta di Brando, ma dove poter vedere Uomini e Donne in streaming nel caso in cui si fosse impossibilitati a guardare la diretta?

Ad oggi esistono, infatti, dei metodi attraverso i quali è possibile recuperare le puntate. Primo tra tutti, andando in onda su Canale 5, c’è Mediaset Infinity. Si tratta, infatti, di una piattaforma streaming del tutto gratis in ci vedere i video della scelta.

Per accedervi basterà inserire una password e una mail valida senza l’obbligo di pagare alcun abbonamento mensile o annuale. Qui, inoltre, troverete molti altri prodotti, come per esempio le fiction più amate.

Altro modo per recuperare gli appuntamenti con Uomini e Donne 2023-2024, che sarà condotta da Maria De Filippi, è accedere a WittyTV, anche in questo caso in maniera totalmente gratuita. Questo servizio, infatti, contiene tutti i video con al timone la stessa presentatrice, compreso Amici.