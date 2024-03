Le madri di Greta Rossetti e Monia La Ferrera accusano Varrese per la sfuriata di Josh (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 26 Marzo 2024

Grande Fratello

La madre di Josh Rossetti e la mamma di Monia La Ferrera hanno pubblicato dei video contro Massimiliano Varrese dopo ciò che è accaduto ieri sera nel post puntata del Grande Fratello.

Le critiche a Massimiliano Varrese

Ieri sera alcuni fan del Grande Fratello hanno ripreso uno scontro tra Josh Rossetti e Massimiliano Varrese. Nei video che possiamo vedere sul web, infatti, notiamo il primo abbastanza adirato con l’attore ma fino a quel momento nessuno sapeva il motivo. Nel pomeriggio, poi, Josh è intervenuto sui social per dare la sua versione dei fatti e ha anche voluto porgere le sue scuse.

La storia, salvo replica di Varrese, sembrava essersi chiusa ma a parlare sono state anche le madri di Monia e di Josh. La prima ha voluto condannare il comportamento di Massimiliano, con cui la figlia ha avuto una relazione diverso tempo fa:

“Sono veramente incavolata nera. Non mi è piaciuto quello che ha detto Massimiliano ieri a mia figlia. Lei è stata una grande donna, è stata in silenzio e posata. Non è giusto quello che ha fatto, non si fanno queste cose.

Anche io volevo bene a Massimiliano e lo abbiamo sempre rispettato. Mia figlia è entrata al GF per un provino e non per la storia con lui. Massimiliano non si comporta bene”.

In seguito anche la madre di Josh e Greta Rossetti ha voluto dire la sua collegandosi alle parole della signoria Radhia. Ha precisato che Monia è entrata al GF prima che gli autori sapessero del collegamento con Massimiliano Varrese e poi, in merito allo scontro di ieri, ha aggiunto quanto segue:

“Monia è stata presa prima che gli autori sapessero del collegamento con Massimiliano. E poi quando escono fuori lui le dice brava perché doveva mantenere il giochino dentro il GF? Monia si è rifiutata e ha detto che stava insieme a Josh.

[…] Forse è più uomo mio figlio che lui a fare tutte le faccine che ha fatto. Bisogna avere rispetto e bisogna darlo. Hai una bella moglie e una bella figlia, smettila di fare il ragazzino”.

Ovviamente noi di Novella 2000 siamo aperti a qualsiasi chiarimento da parte dei diretti interessati e alla replica di Varrese, il quale non ha ancora detto nulla in merito. Vi terremo informati con tutti gli aggiornamenti del caso.