1 Il bacio di Jovanotti alla moglie

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, sta facendo il suo tour in giro per l’Italia, ovvero il Jova Beach Party. Il cantante toscano, in una delle date si è lasciato andare anche a un gesto molto romantico nei confronti della moglie. A un certo punto, infatti, mentre stava cantando “A te” si è allontano dal palco ed è corso a baciarla. Il brano è stato scritto nel 2008 proprio come dedica a lei, Francesca Valiani.

Il video ha subito fatto il giro del web raccogliendo centinaia di migliaia di visualizzazioni e migliaia di like. Nel filmato possiamo chiaramente vedere l’artista mentre si allontana dal centro del palco per raggiungere la moglie. La musica procede senza problemi, lui le dà un bacio e poi se ne va. Francesca non viene ripresa dalle telecamere, ma sul maxischermo c’è la figlia Teresa, la quale ha un grande sorriso sulle labbra e guarda la scena con aria sognante ed emozionata.

Jovanotti e Francesca si conoscono da anni, fin da quando erano solo ragazzini. Il loro amore dura da tempo e ne ha parlato proprio la moglie nel 2012 in un’intervista a Vanity Fair, come riporta anche il sito Fanpage:

Avevo 14 anni, lui metteva i dischi in una discoteca di Cortona. Mi venne a portare un biglietto per una serata in quel locale. I miei naturalmente non mi fecero andare, ma io quel biglietto lo conservai, senza nessun motivo, per anni dentro il portafoglio. Ce l’ho ancora.

La storia d’amore tra Jovanotti e Francesca ha avuto inizio nel 1994 e quattro anni più tardi hanno avuto Teresa. Nel 2008, invece, sono convolati a nozze nella Cattedrale di Santa Maria Nuova di Cortona, con l’accompagnamento al violino della figlia.

