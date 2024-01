Jovanotti dopo l’incidente torna in sala operatoria per sottoporsi a un intervento al femore

Spettacolo

Nicolò Figini | 17 Gennaio 2024

Purtroppo le tribolazioni mediche non sono ancora finite per Jovanotti. Il cantante si è di nuovo dovuto sottoporre a un intervento al femore. Vediamo come sta oggi.

Il nuovo intervento di Jovanotti

Diversi mesi fa Jovanotti era stato vittima di un incidente durante il quale si era scontrato contro uno spartitraffico riportando una rottura al femore e una alla clavicola. Dopo essersi sottoposto a un intervento all’estero sembrava che tutto stesse andando per il meglio, anche se con molta calma:

“Agosto lo passerò con il mio fisioterapista, appena sarò in grado di prendere un volo. Dopo un intervento così grosso ci sono rischi di trombosi.

Per cui prima di prendere un aereo c’è bisogno di tempo, per ristabilire la circolazione del sangue senza rischi. Non so quanto ci vorrà, ma si va avanti. Io ce la metto tutta e poi torniamo a ballare. Una pedalata alla volta. Che botta”.

In collegamento con Fiorello a Viva Rai 2 lui stesso aveva affermato di poter riuscire a camminare senza le stampelle. Purtroppo, però, negli ultimi sei mesi ha avuto comunque delle difficoltà nella deambulazione e di conseguenza è dovuto tornare in sala operatoria. Il femore a quanto pare non era ben allineato e se non fosse ricorso alla chirurgia non avrebbe mai più potuto fare a meno delle stampelle:

“Oggi dopo 6 mesi dalla caduta sono stato operato per ricostruire il femore che non era allineato correttamente e nonostante tutta la fisioterapia il problema biomeccanico che si era creato non mi permetteva di camminare senza stampelle e non c’era più margine di miglioramento senza intervenire chirurgicamente”.

Dopo otto ore di intervento, però, Jovanotti è uscito dalla sala operatoria e subito dopo ha scritto un ringraziamento ai fan e ai dottori che si sono presi cura di lui. Il cantante ha promesso che scenderà più nei dettagli, ma per il momento ha garantito di stare bene e noi non potremmo esserne più che felici.