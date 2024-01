Spettacolo

Nicolò Figini | 17 Gennaio 2024

Chiara Ferragni

In questi ultimi giorni un sito ha analizzato i follower di Chiara Ferragni tentando di identificare quanti siano quelli reali. Ecco che cosa sarebbe emerso.

I follower di Chiara Ferragni

Dopo tutte le polemiche che l’hanno investita Chiara Ferragni sta mantenendo un profilo basso sui social. I post e le Stories che condivide, infatti, appartengono quasi tutti alla sfera famigliare. Molto spesso è insieme alle sue sorelle oppure con i figli e raramente pubblica contenuti relativi alla sfera lavorativa.

Nonostante questo, però, tutti continuano a parlare di lei sul web e in televisione. Ciò che accadrà all’influencer suscita curiosità in moltissime persone che vogliono tenersi informate sugli sviluppi. Non a caso, infatti, anche Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque ha parlato dei Ferragnez e in uno dei segmenti di una passata puntata ha toccato l’argomento follower.

Chiara Ferragni avrebbe perso oltre 200mila persone su Instagram, una goccia nel mare a detta di molti utenti sul web. Ma ciò che ha suscitato più scalpore sarebbero dei dati riportati da Inbeat.co, una società che si occupa di capire quanti sono i follower reali di un influencer.

Stando a quanto riporta anche Il Fatto Quotidiano, degli oltre 29 milioni di persone al seguito solo 17,7 milioni sarebbero reali. Questi, però, vanno ulteriormente divisi in quanto l’engagement (cioè l’interazione con post e Stories) sarebbe del solo 1,58% (mezzo milione di seguaci). I restanti 11,9 milioni invece sarebbero inattivi o addirittura falsi.

Ovviamente non sappiamo cosa ci sia di vero in tutto ciò e le informazioni vanno prese assolutamente con le pinze e le dovute precauzioni. La stessa indagine, inoltre, è stata condotta anche su Fedez. Tra i suoi quasi 15 milioni di seguaci non sembrerebbero esserci utenti inattivi o fake. Inoltre, il coinvolgimento sarebbe più alto e pari al 7,99%.

Detto questo, la sola cosa che possiamo fare per capire se i Ferragnez perderanno altri follower sarà aspettare di vedere come evolverà la situazione.