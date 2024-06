Justin Timberlake sarebbe stato arrestato a New York per guida in stato di ebrezza

NEWS

Debora Parigi | 18 Giugno 2024

Nella serata di lunedì nello stato di New York il cantante Justin Timberlake è stato arrestato dall polizia per guida in stato di ebrezza

Secondo quanto riporta il sito americano Page Six, Justin Timberlake sarebbe stato arrestato lunedì sera per guida in stato di ebrezza. La polizia, con un comunicato, ha riferito che il cantante è rimasto in custodia e che nella giornata di oggi si dovrà presentare in tribunale per l’udienza preliminare. Vediamo tutti i dettagli.

Arrestato Justin Timberlake per guida in stado di ebrezza

Dagli Stati Uniti, in particolare dal sito Page Six, ci arriva una notizia che riguarda Justin Timbarlake. Il noto cantante, infatti, è stato arrestato a Sag Harbor, New York, per guida il stato di ebrezza. Il tutto è accaduto nella serata di lunedì, ma dalla polizia non sono arrivati ulteriori dettagli sull’arresto.

Un portavoce della polizia ha detto al quotidiano di Long Island che le accuse specifiche sarebbero state annunciate più avanti nella giornata di martedì (oggi). Inoltre un funzionario della corte di giustizia di Sag Harbor a Newsday ha detto che l’artista rimane in custodia e martedì dovrebbe presentarsi in tribunale per l’udienza preliminare. A causa del fuso orario, quindi, ancora non abbiamo gli aggiornamenti annunciati.

Alcune fonti, però, hanno detto a TMZ che Justin Timberlake sarebbe stato fermato dalla polizia quasi immediatamente dopo essersi messo al volante della sua auto dopo una serata fuori con gli amici in un hotel locale. Il cantante è infatti nel bel mezzo del suo Forget Tomorrow World Tour. L’ultima volta si è esibito sabato al Kaseya Center di Miami e ha in programma due concerti venerdì e sabato allo United Center di Chicago, seguiti da spettacoli consecutivi martedì e mercoledì prossimi al Madison Square Garden di New York City.

Page Six ha anche contattato il rappresentante di Timberlake e il dipartimento di polizia di Sag Harbor Village per un commento. Ma non sono state rilasciate dichiarazioni. Visto l’arresto, ancora non è chiaro se il cantante dovrà posticipare una delle date del suo tour.