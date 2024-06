NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Giugno 2024

Fedez

Dopo giorni di silenzio, poco fa Fedez è tornato sui social e ha postato una foto dall’ospedale, confermando di essere stato poco bene.

Fedez torna su Instagram

Negli ultimi giorni, nonostante il silenzio assoluto, si è parlato un sacco di Fedez. La scorsa settimana si è infatti mormorato che il rapper, a causa di alcuni problemi di salute, fosse nuovamente ricoverato in ospedale. Ovviamente in breve la notizia ha fatto il giro del web e non è mancata la preoccupazione generale. Per fortuna però poco dopo è arrivata la smentita ufficiale da parte dei collaboratori del cantante. L’entourage di Federico infatti, pur confermando un piccolo malore, ha negato il ricovero e così i fan, e non solo, hanno tirato un sospiro di sollievo.

Ciò nonostante per diversi giorni il rapper è letteralmente sparito dalla circolazione e in molti si sono chiesti cosa stesse accadendo. In rete ovviamente gli utenti si sono lasciati andare alle più sfrenate fantasie e non sono mancati rumor e pettegolezzi. Poco fa però è accaduto qualcosa di inaspettato.

Fedez ha infatti fatto ritorno sui social e sul suo profilo Instagram ha pubblicato una carrellata di scatti degli ultimi giorni. A non passare inosservata però è stata una foto del cantante dall’ospedale, che conferma dunque il malore. Ciò nonostante sembrerebbe che l’ex marito di Chiara Ferragni stia bene e che il peggio sia finalmente passato.

Nel mentre di recente si è mormorato che il rapper e l’imprenditrice digitale si stiano avviando verso una separazione consensuale e che a breve potrebbero dunque divorziare. Pare anche che Federico abbia scelto gli avvocati che in questi mesi stanno rappresentando Ilary Blasi nella separazione da Francesco Totti e che i Ferragnez stiano per mettere la parola fine al loro matrimonio. Al momento però i diretti interessati non hanno ancora confermato i pettegolezzi e non resta che attendere dunque per saperne di più in merito.