La reazione di Justin Timberlake

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Justin Timberlake. Come è ormai ben noto Britney Spears ha annunciato di essere incinta del suo terzo figlio, concepito dall’amore con il fidanzato Sam Asghari. Le parole della pop star hanno naturalmente fatto il giro del mondo in pochissimi minuti e in molti si sono uniti alla gioia della coppia. Queste le dichiarazioni della cantante:

“Ho perso così tanto peso prima del mio ultimo viaggio a Maui, per poi riprendere tutti i kg qualche giorno dopo. Ho pensato “Cosa è successo alla mia pancia?” Mio marito ha detto “Sarai soltanto incinta per il troppo cibo sciocca!” Quindi ho fatto un test di gravidanza e… avremo un bambino! Ovviamente non uscirò tanto di casa a causa dei paparazzi che si prendono i soldi per le foto che mi fanno in continuazione. […] Quando sono rimasta incinta le scorse volte ho sofferto di depressione post-parto ed è stato terribile. Le donne non ne parlavano allora, ma adesso le cose sono cambiate”.

In molti tuttavia attendevano la reazione di Justin Timberlake, che come qualcuno saprà in passato ha avuto una chiacchierata relazione proprio con Britney Spears. Nelle ultime ore così il cantante è finito sotto i riflettori. Un paparazzo ha infatti seguito Justin per chiedergli un commento a caldo sulla gravidanza della pop star. Tuttavia Timberlake non ha ben reagito all’accaduto e ha sbottato contro il fotografo, affermando:

“Basta, vattene via”.

Justin Timberlake cuts off paparazzi when mentioning Britney Spears’ pregnancy:



“Stop! Go away.” https://t.co/jD5toFUmGc — Pop Crave (@PopCrave) April 12, 2022

La reazione di Justin Timberlake non è naturalmente passata inosservata. Ma cosa ne penserà il cantante della terza gravidanza di Britney Spears? I due avranno avuto modo di sentirsi in privato? Non resta che attendere per saperne di più.

