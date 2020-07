1 Secondo fonti vicine al rapper, pare che Kanye West sia nel bel mezzo di una grave crisi bipolare. Ecco tutto quello che starebbe accadendo

Giorni intensi gli ultimi per Kanye West. Come è noto infatti inaspettatamente l’amato rapper ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali americane, per cercare di ottenere il titolo di Presidente degli Stati Uniti. Naturalmente fin dal primo momento la scelta del marito di Kim Kardashian ha sollevato un polverone, e sui social gli utenti si sono letteralmente divisi. Nel mentre qualche ora fa West nel corso di una lunga intervista per Forbes ha svelato i primi dettagli sul suo partito e su quella che sarà la sua campagna politica. Ma non solo. Nel corso della chiacchierata l’artista ha anche affermato di non avere più fiducia in Donald Trump, nonostante fino a qualche mese l’abbia totalmente sostenuto.

Le parole di Kanye West hanno fatto il giro del mondo, e adesso una nuova preoccupante notizia sta allarmando i fan del rapper, e non solo. Stando a quanto riporta TMZ infatti pare che il marito di Kim Kardashian sia nel bel mezzo di una grave crisi bipolare, che avrebbe scaturito in lui le recenti decisioni prese. La candidatura alle elezioni e le forti parole dette nel corso dell’intervista con Forbes dunque pare siano solo causa della malattia, e svelarlo sono proprio alcune fonti vicine a West. Questo quello che si legge su TMZ:

“Kanye West è alle prese con un grave episodio bipolare, dicono le nostre fonti vicine al rapper, e quelli intorno a lui sono preoccupati che ciò abbia avuto un forte impatto sulle sue ultime decisioni e sulle cose che ha detto nell’ultima settimana. West soffre di un grave attacco a causa del suo disturbo bipolare di solito una volta all’anno. Le nostre fonti dicono che Kanye adesso è nel mezzo di una di queste crisi. La sua famiglia e coloro che gli sono vicini sono preoccupati, ma credono che le cose si stabilizzeranno come in passato. Il problema sono le ultime decisioni di Kanye, che stanno causando tensioni”.

Cosa starà accadendo dunque? Kanye West sarà davvero nel mezzo di una crisi bipolare? In attesa di ulteriori news a riguardo, rivediamo le parole del rapper in merito alla sua campagna politica.