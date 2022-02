Perché Kanye West indossa delle maschere

Se seguite Kanye West, che di recente ha cambiato il nome d’arte in Ye, probabilmente già lo saprete. Ma coloro che vedono le foto su Internet o sulle riviste potrebbero chiedersi perché indossa spesso delle maschere in pubblico. Come riporta anche il sito The Sun, il tutto ha avuto inizio nel 2012 durante un suo concerto. In quell’occasione ne indossava una firmata Balenciaga, ma la spiegazione è arrivata solo due anni più più tardi in occasione del London Film Festival:

Non siate in imbarazzo nell’inseguire i vostri sogni. Salvate la faccia. Salvate la faccia. Ecco perché indosso questa fot***a maschera. Perché non mi preoccupo di salvare la faccia. Fun***o la mia faccia. Fan***o qualsiasi cosa voglia dire il mio viso e fan***o qualsiasi cosa il mio nome voglia significare. Sta tutto nei sogni. I sogni di chiunque. Si tratta di creare e non dell’idea di essere una fo***a celebrità.

Dopo queste dichiarazioni, negli anni seguiti, abbiamo visto Kanye West indossare diverse maschere. Nel 2021, mentre si trovava con Michael Cohen, la gente continuava a disturbarlo per chiedergli delle foto o anche solo per salutarlo. Per cercare di avere un po’ più di privacy, perciò, ne ha messa una. Il risultato, tuttavia, non è stato dei migliori e non ha funzionato granché. Il 13 febbraio 2022, inoltre, ne ha messo una tutta nera durante il Super Bowl.

A quell’evento sembrerebbe che l’attore Judd Apatow, però, lo abbia sentito lamentarsi. Il rapper avrebbe detto al suo consulente: “Amico, vorrei non aver indossato questa maschera oggi. Ma ora non posso tirarmi indietro. Pensi che me la potrò togliere a metà partita? Sembra un momento sensato in cui cambiare“. Pare che l’altro gli abbia detto di no e allora Kanye avrebbe aggiunto: “Vorrei avessimo fatto più tagli per l’aria in questa cosa“. Continuate a seguirci per tante altre news.

