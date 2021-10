1 Il gesto di Kanye West

Ancora una volta Kanye West stupisce il mondo intero. Come sappiamo negli ultimi mesi il noto rapper è stato spesso al centro dell’attenzione mediatica. A far discutere in particolare è stata la separazione da Kim Kardashian. La celebre coppia infatti dopo un lungo amore ha deciso di prendere strade diverse, pur restando in ottimi rapporti per il bene dei loro figli. Ma non solo. Poche settimane fa West ha anche rilasciato il suo ultimo album di inediti, Donda, che sta scalando le classifiche musicali. In questi giorni come se non bastasse Kanye è arrivato a Venezia, in occasione del tanto discusso matrimonio tra Alexandre Arnault e Geraldine Guyot.

Come è ben noto infatti il figlio del magnate francese Bernard Arnault, e la fondatrice di D’Estree hanno scelto proprio l’Italia per pronunciare il fatidico “sì”, e il matrimonio è stato uno degli eventi più esclusivi dell’Europa intera. La coppia ha scelto una location segretissima per il grande giorno e ad arrivare a Venezia sono stati numerosi volti del mondo dello spettacolo internazionale, tra cui Pharrell Williams e Beyoncé con Jay-Z.

Tra gli ospiti a sorpresa c’è stato anche Kanye West, che per l’occasione si è anche esibito in un mini live come regalo per i neo sposi. Il rapper ha così cantato le celebri “Flashing Light” e “Runaway”, e “Come to Life” e “Believe What I Say”, tratte dal suo ultimo album. Tuttavia a far discutere è stato l’arrivo di West a Venezia. Kanye si è infatti mostrato in aeroporto con una maschera inquietante, ispirata a uno dei personaggi più amati della storia del giallo francese, Fantômas.

Ma non solo. Anche nel corso della sua esibizione al matrimonio di Alexandre Arnault e Geraldine Guyot, West ha indossato una strana maschera, che ai più ha ricordato quelle della popolare serie Netflix Squid Game. Nel mentre i fan attendono l’arrivo del documentario sulla vita di Kanye, che verrà pubblicato prossimamente. Vediamo cosa sappiamo in merito.