1 Karina Cascella contro Valentina Persia

Le liti e le polemiche a L’Isola dei Famosi non mancano mai. Quello che accade tra i naufraghi, poi, si estende anche al di fuori, qui in Italia, suscitando antipatie e simpatie. Della prima categoria fa parte, per esempio, Karina Cascella che ha avuto da ridire su alcuni atteggiamenti di Valentina Persia. Ma facciamo un passo alla volta e cerchiamo di capire cos’è accaduto.

La comica, nella scorsa puntata del reality, ha vinto una delle prove abilità, nella fattispecie quella che dà la possibilità ai concorrenti di cibarsi per un minuto con deliziose leccornie. In questo caso si trattava di pane e una fonduta di cioccolato. Se gli altri compagni di avventura hanno intinto un po’ alla volta, lei ha preso un enorme pezzo di pane e lo ha immerso, mangiandolo poi con grande voracità. Ebbene, le immagini andate in onda non sono state gradite dall’opinionista. Quest’ultima, infatti, ha detto quando segue sul suo profilo Instagram, come riporta anche il sito IsaeChia:

La domanda è “Pensa di fare ridere?”. No, perché a me ha dato solo il voltastomaco. La cosa bella è che lei pensa di essere divertente e simpatica. Ma in realtà femminilità zero, di volgarità infinita e in più i suoi atteggiamenti arroganti e sempre maleducati non mi piacciono per niente.

Nel suo discorso, poi, Karina Cascella ha raccontato anche della prima volta che ha incontrato Valentina Persia e dell’impressione che le ha fatto. Diciamo che non è stata delle migliori, purtroppo. Ecco, perciò, quello che ha affermato:

Io l’ho vista una volta sola. Registravamo una puntata di Caduta Libera con Gerry Scotti. Vi posso dire solo che da quel poco che ho visto era una iena. Altro che comica. Di un’antipatia che non potete immaginare. E lì mangiava, pensate ora a digiuno come sarà.

La storia, però, non finisce qui. Karina Cascella, oltre che attaccare Valentina Persia, ha preso le difese anche di un’altra naufraga. Continuate a leggere per scoprire di chi stiamo parlando…