Kate Middleton potrebbe “non tornare più agli impegni Reali di prima”: l’indiscrezione

Nicolò Figini | 6 Giugno 2024

Kate Middleton

In questi ultimi giorni sono stati dati degli aggiornamenti sul futuro di Kate Middleton e ciò che ha rivelato la fonte potrebbe non piacere a tutti i fan della Principessa del Galles.

Gli aggiornamenti su Kate Middleton

Come ben sappiamo Kate Middleton era sparita dalla circolazione per diverso tempo e tutto il mondo aveva cominciato a chiedersi cosa fosse successo. In un primo momento le persone avevano preso sotto gamba la situazione, arrivando a fare dell’ironia sulla faccenda. A un certo punto, però, la Principessa è apparsa in un video in cui annunciava di essere malata di cancro.

“A gennaio ho subito un importante intervento chirurgico addominale a Londra e all’epoca si pensava che la mia condizione non fosse cancerosa. L’intervento ha avuto successo. Tuttavia, i test effettuati dopo l’operazione hanno rilevato che era presente un cancro.

Il mio team medico mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali di quel trattamento. William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire questa situazione in privato per il bene della nostra giovane famiglia”.

In queste ore, come riporta US Magazine, una fonte vicina a Kate Middleton ha parlato con la stampa per rivelare alcuni dettagli sul futuro della Principessa. La persona ha svelato che “potrebbe non tornare più nel ruolo nel quale l’ha gente l’ha visto fino ad ora“. Inoltre ha anche aggiunto che Kate “al momento sta rivalutando ciò che riuscirà a fare” non appena terminerà la chemioterapia.

L’esperto sulla Famiglia Reale Richard Fitzwilliams, inoltre, ha affermato che il ritorno della Principessa sulle scene sarà sempre seguito dai medici e molto equilibrato con il suo stato di salute. Tuttavia il pubblico non deve aspettarsi di vederla molto presto perché pare che la sua agenda per il 2024 sia completamente vuota, di conseguenza se ne riparlerà per il prossimo anno.