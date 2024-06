Gossip

Nicolò Figini | 6 Giugno 2024

Grande Fratello

Nella giornata di ieri Anita Olivieri ha registrato delle Stories in cui ha risposto ad alcune domande in merito al presunto e chiacchierato flirt tra l’ex fidanzato Edoardo Sanson e l’ex vippona Nicole Murgia.

La rivelazione di Anita Olivieri

Da qualche giorno si parla di un presunto flirt tra l’ex fidanzato di Anita Olivieri, Edoardo Sanson, e l’ex vippona del Grande Fratello Vip Nicole Murgia. Prima di tutto è arrivata la reazione di Anita, la quale ha smentito di aver avuto contatti con Edoardo da mesi e poi si è saputa anche la reazione dell’attrice. Quest’ultima è stata contattata dalla speaker Turchese Baracchi che in radio ha rivelato:

“Mi ha detto che avrebbe difeso e difenderà questa bellissima cosa che le è accaduta da tutto e tutti. Non la utilizzerà per fare gossip. Io la conosco e so che è una persona perbene. […]”.

Ieri sera poi Anita Olivieri è intervenuta ancora rispondendo alla domanda di un fan e ha rivelato ulteriori dettagli. L’ex concorrente del GF avrebbe quindi confermato questa presunta frequentazione, affermando che andrebbe avanti già da marzo 2024:

“Io non sono stupida. Io so tutto e ho le prove di tutto. Ho le prove mandate da gente vicina a loro. Lo so da una vita, non è successo adesso. Hanno iniziato a marzo e non pensate di farmi fessa.

Consiglio a queste persone di non fare le vittime e di non stare lì a dire ‘mi puoi rovinare la vita’, quando sapete perfettamente che persone sono e cosa hanno fatto quando stavo nella Casa. Non ci sono Stanti, loro stanno in cielo. Io ho tutte le prove e arriveranno anche ad altre prove, ma non ci faccio niente, vivessero la loro vita”.

Anita sull’ex Edoardo e la Murgia: "È iniziata a marzo, ho le prove". Parola di elfo pic.twitter.com/jx0UmpwzpZ — Valentina Federici (@Vale_Rici) June 5, 2024

Ovviamente dovremo aspettare eventuali conferme o smentite da parte dei diretti interessati. Per il momento non possiamo fare altro che prendere con le pinze tali informazioni e attendere.