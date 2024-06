Kate Middleton rompe il silenzio con una lettera di scuse dopo le ultime indiscrezioni sul suo conto

NEWS

8 Giugno 2024

Kate Middleton

A seguito delle ultime indiscrezioni sul suo conto e la possibilità che non possa più tornare agli impegni Reali di prima, Kate Middleton rompe il silenzio con una lettera di scuse.

La lettera di Kate Middleton

Kate Middleton prosegue il suo processo di guarigione lontana dai riflettori, dopo l’annuncio sul cancro. Notizia che continua a mantenere i sudditi inglesi con il fiato sospeso, dato che non sembrano giungere buone notizie. Per questo motivo ha condiviso una lettera di scuse, vista la sua assenza alle prove principali del Trooping the Colour. Si tratta di una parata organizzata per il compleanno di Re Carlo.

E oggi sabato 8 giugno le guardie irlandesi hanno condiviso una lettera dove la Principessa del Galles si è detta orgogliosa dell’intero reggimento, porgendo il suo dispiacere per non essere presente. Ecco il contenuto della lettera di Kate Middleton:

“Volevo scrivervi per farvi sapere quanto sono orgogliosa dell’intero reggimento in vista della Colonel’s Review e del Trooping the Colour. Apprezzo tutti coloro che quest’anno per il Trooping the Colour si sono esercitati per mesi e hanno dedicato molte ore per garantire che le loro uniformi e le loro esercitazioni fossero impeccabili. Kate Middleton ha aggiunto: “Essere il vostro colonnello rimane un onore e mi dispiace molto di non poter venire alla Colonel’s Review di quest’anno. Per favore, porgete le mie scuse a tutto il reggimento. Spero di essere presto in grado di tornare presto al mio ruolo”.

Questo intervento probabilmente deriva, come detto, dalle indiscrezioni lanciate nella giornata di ieri da US Magazine. Secondo una fonte vicina a Kate Middleton il futuro della Principessa nel Regno pare essere incerto. Chi ha fatto questa “soffiata” ha dichiarato che “potrebbe non tornare più nel ruolo nel quale la gente l’ha vista fino ad ora. Al momento sta rivalutando ciò che riuscirà a fare non appena terminerà la chemioterapia”.

Il rumor ha destato non poca preoccupazione, anche se l’esperto della Famiglia Reale Richard Fitzwilliams ha affermato che il ritorno di Kate Middleton sulla scena pubblica, in ogni caso, sarà seguito dai medici. La sua agenda, al momento, però sembra essere vuota, poiché per la ripresa serve ancora tanta pazienza.

Quel che ci auguriamo tutti è di vedere Kate Middleton quanto prima ricoprire nuovamente il suo ruolo di Principessa.