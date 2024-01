NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Gennaio 2024

Ieri pomeriggio è giunta notizia che Kate Middleton si trova in ospedale, dove si è sottoposta a un’operazione. In queste ultime ore però sembrerebbero essere arrivare le presunte cause del ricovero.

Cosa starebbe accadendo a Kate Middleton

Nelle ultime ore si sta molto parlando di Kate Middleton. Ieri infatti è giunta notizia che la Principessa del Galles è stata ricoverata in ospedale, precisamente al London Clinic, dove si è sottoposta a un’operazione. Inizialmente si è parlato di un intervento all’addome, tuttavia la Royal Family inglese ha deciso di non svelare ulteriori dettagli su quello che sarebbe accaduto. Nella nota diramata viene però precisato che l’operazione è riuscita nel migliore dei modi. Ciò nonostante la Middleton dovrà rimanere in ospedale per altre due settimane. Ma non solo. Tutti i prossimi impegni della Principessa infatti sono stati cancellati e solamente dopo Pasqua Kate potrà riprendere a lavorare.

I media nel mentre hanno iniziato a indagare sulla questione e questa mattina a intervenire è stata la BBC, che da sempre è una delle fonti più autorevoli per quanto riguarda le news sui Windsor. Stando a quanto è emerso, pare che le condizioni della futura Regina d’Inghilterra siano serie, tuttavia è stata esclusa l’ipotesi tumorale.

Ma quali sono dunque le presunte cause del ricovero di Kate Middleton? Stando a quanto emerso, pare che la Principessa sia sottoposta a un’isterectomia. Si tratta di un’operazione che prevede la rimozione dell’utero e delle ovaie. Si sarebbe trattato tuttavia di un intervento preventivo e al momento dunque la Middleton dovrà affrontare un recupero di diversi giorni prima di poter fare ritorno a casa.

Precisiamo che attualmente le cause del ricovero non sono state ancora confermate da palazzo e al momento dunque si tratta solo ed esclusivamente di prime indiscrezioni. In attesa di ulteriori news, auguriamo alla Principessa una pronta guarigione.