Kate Middleton ricoverata in ospedale: il comunicato ufficiale

Nicolò Figini | 17 Gennaio 2024

Una nota ufficiale ha annunciato che Kate Middleton è ricoverata in ospedale dopo un intervento all’addome

Di recente è stato annunciato che Kate Middleton è stata ricoverata in ospedale per sottoporsi a un intervento all’addome. Ecco come sta ora.

Il ricovero di Kate Middleton

Al momento Kate Middleton si trova al London Clinic dopo essere stata ricoverata poco tempo fa per sottoporsi a un’operazione all’addome. Questa era stata programmata in passato anche se non sappiamo a cosa sia dovuta, ma i tabloid britannici escludono possa trattarsi di cancro.

Nella nota ufficiale rilasciata dai social veniamo a sapere che dovrà rimanere ricoverata per almeno dieci o quattordici giorni. L’intervento ad ogni modo è stato portato a termine con successo e dopo il periodo di osservazione potrà continuare la sua convalescenza a casa sotto gli occhi dei propri cari.

Viene aggiunto che Kate Middleton non potrà tornare a svolgere gli impegni ufficiali fino a Pasqua, per poi scusarsi per tutto ciò che ha dovuto cancellare:

“La Principessa del Galles apprezza l’interesse che genererà questo annuncio. Spera che il pubblico capisca il suo desiderio di mantenere una certa normalità e per i suoi figli.

Ma desidera anche che le informazioni mediche rimangano private. L’intervento è stato un successo e rimarrà in ospedale tra i 10 e i 14 giorni prima di tornare a casa”.

Ulteriori aggiornamenti verranno forniti nel momento in cui ci dovessero essere cambiamenti significativi nelle sue condizioni di salute. Il tabloid People, inoltre, aggiunge che anche il Principe William avrebbe ridotto i suoi impegni pregressi per dedicare più tempo ai figli George, Louis e Charlotte. Purtroppo anche il loro viaggio a Roma previsto per l’estate sarebbe in dubbio.

Noi ci auguriamo che Kate Middleton possa riprendersi il prima possibile e che tutto vada per il meglio. Presto la ritroveremo a svolgere i suoi doveri sia nel Regno Unito sia nel resto del mondo. Noi vi terremo aggiornati non appena avremo maggiori notizie a disposizione.