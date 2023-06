William e Kate, il figlio George in vacanza lavora nelle stalle

NEWS

Vincenzo Chianese | 1 Giugno 2023

Estate impegnativa per George, primo figlio di William e Kate, che a soli 10 anni in vacanza lavora nelle stalle

Tempo di vacanze per i piccoli George, Charlotte e Louis, figli di William e Kate, che in questi giorni si stanno godendo la pausa di metà semestre dalla scuola. L’intera famiglia si è così momentaneamente trasferita Anmer Hall, la tenuta di campagna nel Norfolk, che da sempre è uno dei posti preferiti del Principe e della Principessa del Galles. Tuttavia sembrerebbe che ad attendere i tre piccoli non ci siano solo giochi e riposo, ma anche dei piccoli lavoretti, in particolare per il primogenito della coppia, futuro erede al trono.

Proprio Kate infatti di recente, durante una visita in Galles con suo marito, ha rivelato che George, durante la pause scolastiche, è spesso impegnato a lavorare nelle stalle. Si tratta naturalmente di piccole e semplici mansioni, come spostare il fieno o il mangime, ma che tuttavia stanno formando il piccolo principino. Lo stesso William ha confermato che anche a Sandringham i suoi tre figli sono sempre impegnati, e che tra un gioco e l’altro si rimboccano le maniche.

In queste settimane nel mentre si è a lungo parlato di William e Kate. Come hanno riportato diversi tabloid infatti, si mormora che il Principe di Galles abbia un’amante, e il pettegolezzo ha fatto presto il giro del mondo intero. Naturalmente la coppia non ha mai confermato le voci di corridoio, e le indiscrezioni dunque sono destinate a rimanere tali.

Dopo l’incoronazione di Re Carlo di certo la coppia appare più unita e solida che mai, e sia William che la Middleton continuano ad adempiere ai loro compiti reali, in attesa, un giorno, di salire al trono. Anche i sudditi intanto apprezzano sempre di più il Principe e la Principessa, che senza dubbio al momento sono due dei membri della Royal Family inglese più amati.