Rissa sfiorata tra Armando e Alessandro, Maria De Filippi costretta a intervenire (VIDEO)

Debora Parigi | 17 Gennaio 2024

Uomini e donne

Nella puntata di Uomini e donne del 17 gennaio il ritorno di Roberta in studio ha portato a un forte litigio che ha coinvolto poi anche Alessandro Vicinanza e Armando Incarnato. I due cavalieri non se ne sono mandate a dire e si è sfiorata la rissa. Infatti Maria De Filippi è intervenuta per far abbassare i toni.

Litigio a Uomini e donne tra Armando e Alessandro, interviene Maria De Filippi

Oggi, mercoledì 17 gennaio, è andata in onda la puntata di Uomini e donne registrata dopo le feste di Natale. E c’è stato il ritorno in studio di Roberta Di Padua. Questo ha dato inizio a un litigio. Tutto è partito da lei che ha discusso con Cristina considerandola una “finta amica” dicendo appunto di essere rimasta ferita dal suo atteggiamento.

Questo discorso ha dato il via a una lite decisamente più grande in cui si è parlato della passata relazione tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano. Si è quindi intromesso anche Armando Incarnato che ha difeso Ida ed è andato contro Alessandro. Il napoletano ha infatti accusato il salernitano di essere interessato alle telecamere e ai gossip. Si sono intromessi anche Gianni Sperti e Tina Cipollari. Quest’ultima ha difeso Alessandro e Cristina, mentre Gianni si è trovato concorde con Armando.

Come spesso accade, però, i toni si sono alzati e sono volate anche parole grosse. Ecco che quindi i due cavalieri sono andati veramente molto vicini ad avere uno scontro fisico oltre che verbale. Si è letteralmente sfiorata la rissa e solo l’intervento a parole di Maria De Filippi ha evitato che accadesse. Infatti Alessandro ha deciso di lasciare lo studio per evitare che potesse accadere qualcosa di peggio.

#uominiedonne

Io che aspetto da tempo che si liberi un parcheggio e qualcuno cerca di fregarmelo. pic.twitter.com/ffLmoh7kAJ — Gianni leone (@Gianni33007) January 17, 2024

A questo punto la conduttrice è intervenuta con Armando: “Non devi stare zitto, ma non devi esasperare in questo modo qua”. Successivamente, per cercare di far distendere i nervi a tutti, ha voluto fare un riassunto di tutto quello che è successo così che potesse esserci chiarezza. Purtroppo, però, c’è stata di nuova una discussione inerente Roberta e Cristina con intervento di Tina.