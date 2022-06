Le parole di Manuel Bortuzzo

Dopo la fine della turbolenta relazione con Lulù Selassié, a Manuel Bortuzzo sono stati attribuiti diversi flirt, che tuttavia non sono mai stati confermati. Adesso l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha rotto il silenzio e ha fatto chiarezza sui gossip sul suo conto. Durante un’intervista per il programma radiofonico Non Succederà Più, Manuel ha fatto sapere di essere single, e facendo un piccolo sfogo, come riporta Isa&Chia, ha affermato:

“A me dispiace, a me non me ne frega nulla però le persone accanto a me come la mia ex Federica si ritrovano insulti, articoli. Poi la mia amica Giulia Latini che conosco da sei anni fa una storia ed è diventata la mia nuova fiamma. Le voglio un bene dell’anima, tra l’altro è fidanzata. Capisco anche che devono campare scrivendo certe stronz*te. A parte che dopo l’esperienza mediatica che ho avuto possono essere certi che non dirò nulla della mia vita privata. Qua ci stava perché è stato un amore nato in tv, mi è servito da lezione per capire determinate cose. A oggi sono single, assolutamente”.

Ma non solo. Manuel Bortuzzo, che ha svelato di essere in contatto con Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi, ha anche parlato di Barù, col quale i rapporti dopo il Grande Fratello Vip 6 si sarebbero freddati. Secondo il nuotatore infatti i social gli avrebbero messo contro l’imprenditore, e in merito dichiara:

“Mi piacerebbe poterlo rivedere magari e farci un po’ di chiacchiere. Lui è un uomo molto intelligente, un sacco interessante perché con la vita che ha fatto ha tante cose da raccontare. Me l’hanno anche messo contro sui social, scrivendo che lui stava con le sorelle e contro di me. Io non ci ho creduto, facevano articoli con persone che dicevano cose e mettevano che erano le sue parole”.

