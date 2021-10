Scontro tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo

Quando arriva il momento delle nomination nella nuova puntata del Grande Fratello Vip scoppia il caos tra due vippone. Stiamo parlando di Carmen Russo e Katia Ricciarelli. Quest’ultima, infatti, ha votato la showgirl che ha detto di esserselo aspettato. La motivazione? L’ha spiegata con queste parole: “Nell’ultima settimana non ci siamo incontrate e ho bisogno ancora di qualche giorno“. Quando Alfonso ha chiesto spiegazioni alla Russo è scoppiato il putiferio. La ballerina, infatti, ha affermato che tutto sarebbe partito per due partite a biliardo perse dalla cantante.

Quest’ultima, però, è andata su tutte le furie. Secondo quanto dichiarato da lei, invece, la verità è un’altra: “No, no, Alfonso io questo non lo accetto dalla signora. Carmen, sei una signora che ha 60 anni. Queste scuse non le devi dire. Parlo io? Fammi parlare. Stavo giocando con Ainett e lei giocava con Jo. Loro cosa facevano? Noi giocavamo quando noi non giocavamo, noi dovevamo stare lì a guardare il gioco, si sono riunite sulle sedie a parlare. Sei stata scorretta. Non mi piace. Dovete dire le cose come stanno“.

Dal canto suo Carmen ha ribattuto, però, che Katia Ricciarelli ha avuto da ridire su tutte le ragazze della Casa: “Katia è la regina e può permettersi di dire tutto. Non puoi permetterti di dire a me pettegola. Io sono stata vicino a te per un mese e hai sparlato di tutte. Quella ha il seno grosso, quella ha il sedere fuori… Lei si esalta quando vede il fidanzato e non è cosa buona; Manila ha lasciato i panni in lavanderia…“.

Inoltre, a un certo punto sono intervenute anche le opinioniste in studio. Questo è successo quando Katia ricciarelli ha detto che stavano parlando in segreto di nomination, confabulando tra loro. Sonia Bruganelli ha asserito di avere visto la scena e, in accordo con Adriana Volpe, ha anche detto di essersi resa conto che le gieffine si mettono d’accordo su chi votare. Ecco perché Miriana Trevisan ha ricevuto diversi voti. Carmen Russo, però, ha negato tutto: “A questo punto, io prendo e me ne vado“. La questione, però, poi è stata chiusa da Signorini per continuare con le nomination.

Il video completo potete recuperarlo QUI.

Novella 2000 © riproduzione riservata.