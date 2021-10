1 Una terza vippona vicina a Gianmaria Antinolfi?

Questa sera durante la puntata del Grande Fratello Vip Gianmaria Antinolfi ha avuto modo di parlare ancora della sua situazione sentimentale. Lasciata Greta per avvicinarsi a Sophie Codegoni, il manager sembra stia facendo più fatica del dovuto a conquistare la fiducia dell’ex tronista di Uomini e Donne, la quale al momento non si sbilancia più di tanto.

Sophie ha confidato, infatti, di non volerlo illudere e dunque di volerci andare con i piedi di piombo. Intanto Gianmaria Antinolfi ha avuto modo di apprendere in anteprima le dichiarazioni rilasciate da Greta al settimanale Chi, in edicola domani: “Se Gianmaria mi potesse sentire non farebbe quello che ha fatto. Sta andando contro i suoi principi, sta venendo meno ai suoi valori: a quello che diceva, a quello che dice la sua famiglia…Gianmaria ha tradito prima di tutto se stesso. E un po’ anche me. Non sa cosa vuole e si fa condizionare dagli altri”, ha raccontato l’ex di Gianmaria Antinolfi. E ancora:

“Non mi sono mai sentita la sua fidanzata ma… nessuno sa quello che abbiamo provato. Hanno capito tutti che se Soleil gliene avesse data l’occasione, sarebbe stato con lei. Sa di avere un potere su di lui e usa questo potere. Se non fosse entrato nella casa noi staremmo insieme…”

… e le reazioni di Greta ovviamente sono arrivate, forti e chiare! #GFVIP pic.twitter.com/4kdT8wRgRK — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 18, 2021

Il napoletano ha detto di esserne rimasto molto sorpreso e comunque è intenzionato ad andare avanti per la sua strada. Durante la conversazione con Alfonso Signorini e Sophie Codegoni è intervenuta anche Soleil Sorge, ex di Gianmaria Antinolfi, che ha detto il suo punto di vista. Successivamente a esprimere il suo giudizio sul fatto anche Adriana Volpe, che ha sganciato una vera e propria bomba. Secondo l’opinionista, infatti, tra le due litiganti ci sarebbe di mezzo una terza vippona: Clarissa Selassié, che vede molto vicina a Gianmaria.

Sia la Princess che Antinolfi, però, hanno negato qualsiasi tipo di coinvolgimento e hanno ribadito che tra loro c’è solo una semplice amicizia. Clarissa ha anche detto che in Gianmaria Antinolfi vede una sorta di fratello maggiore, nulla di più. Adriana Volpe, nonostante tutte le spiegazioni del caso, però, si dice poco convinta e vuole monitorare la situazione.