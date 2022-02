L’imitazione di Katia Ricciarelli

Nella giornata di ieri i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 hanno fatto delle prove molto divertenti per quanto riguarda l’imitazione di importanti rock star. Qui sotto per esempio possiamo vedere Katia Ricciarelli che imita Loredana Bertè. Vestiti uguali, trucco e una parrucca blu come i capelli della cantante. La cantante lirica si è esibita sulle note di “Cosa ti aspetti da me“, portata a Sanremo 2019. Ma la serata è stata molto più lunga. Andiamo a vedere qualcosa in più.

Il primo a esibirsi è stato Davide nei panni di Kurt Cobain, leader dei Nirvana. Ha preso in mano una chitarra elettrica e ha fatto scatenare tutti i vipponi. In seguito abbiamo visto Lucrezia che ha cantato un brano di Cardi B, la quale ha addirittura commentato sui suoi profili social. Giucas Casella, invece, ha portato Elvis Presley, ricevendo tanti applausi. Madonna ha avuto il volto di Manila, la quale si è scatenata su “Like a Virgin“.

Oltre Katia Ricciarelli, poi, anche Kabir ha interpretato John Lennon, spiegando perché per lui ha molto importanza: “È uno dei miei idoli. Per me lui rappresentava gli anni ’60, anni di rivoluzione“. Jessica, invece, ha portato una performance di Beyoncé, per poi passare a Gianluca, Antonio e Alessandro nelle vesti dei Bee Gees. Insomma, una serata molto divertente che ha coinvolto tutti.

Non ci resta, adesso, che attendere la nuova puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 7 febbraio 2022. Continuate a seguirci per eventuali aggiornamenti e tante altre news. Il doppio appuntamento, inoltre, continuerà ma si sposterà al giovedì, in quanto il venerdì avrà inizio la fiction Fosca Innocenti.

Novella 2000 © riproduzione riservata.