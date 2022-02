Alex Belli torna nella casa del GF Vip? Lo scoop a Verissimo

Ieri ospite della nuova puntata di Verissimo è stato Alex Belli. Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin però è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che sta già facendo discutere il web. L’attore infatti ha ammesso che vorrebbe sparire per un po’ dalla tv e dalla circolazione. Queste le sue dichiarazioni, riportate gentilmente da Biccy:

“Adesso opterò per la sottrazione. Certamente lunedì sarò al GF Vip in studio come da contratto. Però dopo potrei anche sparire. C’avevo già provato, ma non mi è stato possibile”.

Tuttavia a quel punto la stessa Silvia Toffanin ha cercato di provocare Alex Belli e di farlo tentennare. La conduttrice ha così cercato di far ammettere all’attore che a breve potrebbe iniziare la quarantena per tornare nella casa del GF Vip 6, e sembrerebbe che la Toffanin centrato il bersaglio. Queste le sue parole:

“Tu che ti ritiri? Non lo farai mai, sono certa che non succederà, non ci credo. Dici che mi stupirai questa volta? Io dico invece che è impossibile. Signori e signore, lui sta dicendo che esce di scena. Alex Belli sparisce dalla circolazione? Sparisci dalla televisione da adesso? Guarda che stiamo registrando e devi essere sicuro di quello che dici. ‘Tenterai’? Ecco, giù ti stai rimangiando tutto. Ascolta, vuoi tentare di sparire o la verità è che farai dell’altro? Io non ci credo, posso dirtelo?! Adesso ti sottrai, per fare cosa? Per fare una quarantena e magari entrare nella casa del GF Vip? Ah, beccato, sì! Non sei furbetto solo tu caro, l’ha capito anche il pubblico”.