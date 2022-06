Katia Ricciarelli dice no a Conti e Signorini e si prende una pausa dalla TV

Katia Ricciarelli rinuncia al GF

Né GFVip né Tale e Quale Show: per Katia Ricciarelli è il momento di prendersi una pausa dal piccolo schermo.

Contrariamente a quanto si è detto nelle settimane scorse, anticipando che il soprano più famoso della TV fosse in lizza per un posto da opinionista al GF e allo stesso tempo contesa da Rai 1 come concorrente della nuova edizione di Tale e Quale, la Ricciarelli avrebbe invece piani molto diversi per il proprio futuro professionale.

Giunge infatti voce a Novella 2000 che dopo aver trascorso circa sei mesi nella Casa l’ex compagna di Pippo Baudo avrebbe deciso di declinare l’invito di Alfonso Signorini a passare sulla poltrona rossa nello studio del reality da lui condotto. Sembra che la cantante ritenga di aver già dato il suo cospicuo contributo alla trasmissione, e abbia voglia di cambiare aria.

Il no a Tale e Quale

Per quanto riguarda invece Tale e Quale Show, è vero che Carlo Conti aveva provato a “soffiare” a Signorini l’amica, offrendole l’opportunità di cimentarsi in un’impresa per lei sicuramente diversa e appagante. Ma anche in questo caso apprendiamo che Katia Ricciarelli avrebbe risposto di no. La cantante sarebbe stata spaventata soprattutto dal duro lavoro che uno show come Tale e Quale comporta.

Ricordiamo infatti che tutti i protagonisti del varietà del venerdì sera della prima rete sono impegnati durante l’intera settimana nel dietro le quinte. Per prepararsi alla diretta ci sono le prove, l’allenamento vocale, il lavoro con i coach e specialmente le lunghe ore di trucco. Ogni settimana ciascun concorrente deve impersonare un personaggio differente, per un totale di dieci imitazioni. È comprensibile quindi che una signora come Katia Ricciarelli, anche considerando il recente stress del GF, non se la sia sentita di prendersi una simile responsabilità.

Ciò non significa che il soprano resterà con le mani in mano. Anzi, presto la vedremo recitare a teatro, in una tournée che percorrerà tutta Italia portando in scena una divertente commedia alla quale si sta lavorando in questi giorni.

