Tragedia per un attore di Beautiful

Dal 2003 al 2012 Jack Wagner ha fatto parte del cast fisso di Beautiful nel ruolo di Dominick Marone, fratellastro di Ridge Forrester. L’attore, però, in queste ore sta affrontando una tragedia personale. È stato, infatti, rivelato che il figlio Harrison è stato ritrovato senza vita in un parcheggio. Le cause del decesso, come riporta anche il sito People, sono ancora da accertare. Ecco che cosa ha affermato una fonte della rivista:

La causa della morte è rinviata. Rinviata significa che dopo l’autopsia non è ancora stata trovata una causa del decesso. E il medico che esamina il caso ha richiesto ulteriori approfondimenti, inclusi studi aggiuntivi. Una volta ricevuto gli esiti dei test e degli studi, il dottore valuta ancora il caso e determina la causa del decesso.

L’attore di Beautiful si è sposato con Kristina Wagner nel 1993. La coppia, però ha deciso di separarsi diversi anni dopo e nel 2006 hanno divorziato. Insieme, però, hanno avuto due figli, ovvero Peter e Harrison. Quest’ultimo, nella serata di lunedì è stato trovato senza vita in un parcheggio di Los Angeles. Per il momento la Polizia non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione su ciò che potrebbe essergli capitato. Aveva soltanto 27 anni.

Nel 2016 Jack aveva parlato, come riporta il The Sun, della lotta di Harrison contro l’abuso di sostanze: “Temo per la sua sicurezza. Harrison ha avuto problemi con droghe e alcol, proprio come me quando ero più giovane. Ha avuto una ricaduta ed è sparito da cinque giorni“. Quello stesso giorno, però, Harrison aveva contattato la famiglia. Attendiamo di avere maggiori informazioni circa la sua morte. Seguiteci per molte altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.