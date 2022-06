1 Katia Ricciarelli opinionista al GF Vip 7?

Da settimane si parla della nuova edizione del GF Vip 7. Katia Ricciarelli è stata una delle protagoniste del cast della passata edizione e voci di corridoio la davano come prossima opinionista dopo l’abbandono di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Ma cosa c’è di vero? Scopriamolo insieme. Prima di tutto, a smentire questo rumor ci ha pensato il portale Pipol TV:

Al contrario dei rumors (infondati) Katia Ricciarelli non farà parte del cast del reality nella prossima edizione come opinionista. Saltate (ancora prima di iniziare) anche le trattative per Amanda Lear che era solo un’idea, anzi come direbbero gli addetti ai lavori una suggestione. Cantiere aperto ancora e lavori in corso. Con la scelta ben precisa che tutto può cambiare o forse no.

Fatto sta che Alfonso Signorini, però, non aveva mai parlato in prima persona per smentire o confermare la notizia. In queste ore, però, tra le pagine del settimanale Chi ha risposto alla curiosità di una lettrice, come riporta anche Blogtivvu: “Caro direttore, ho letto che la nuova opinionista del tuo GF Vip 7 che parte a settembre (non vedo l’ora di vederti) sarà Katia Ricciarelli. E la seconda? Ti abbraccio forte“. Questa la risposta del conduttore del GF Vip 7:

Cara Caterina, non è vero. Katia non sarà tra le prossime opinioniste del programma. Si leggono tante cose anche sul cast e spesso sono tutti nomi di fantasia. Buona estate e ci vediamo a settembre!

Niente da fare, perciò. Katia Ricciarelli non sarà al GF Vip 7, ma probabilmente la vedremo a Tale e Quale Show. E per quanto riguarda i gieffini? Tanti si sono candidati, come per esempio Pamela Prati che sogna un ritorno ed Eleonora Cecere. Scopriamo qualcosa in più…