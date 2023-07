GF Vip, Pier Silvio Berlusconi detta le regole per i casting: “No influencer e OnlyFans”

NEWS

Debora Parigi | 12 Luglio 2023

GF Vip

Arrivano delle regole per i prossimi concorrenti del GF Vip direttamente da Pier Silvio Berlusconi

Sembra non essere semplice realizzare una lista di concorrenti per il prossimo GF Vip. Dopo la scorsa edizione, che verso la fine ha visto mettere dei paletti, pare che per quest’anno Pier Silvio Berlusconi si sia intromesso fortemente per quanto riguarda la realizzazione di certe trasmissioni. Proprio ieri è uscita la notizia secondo cui il vice-presidente di Mediaset avrebbe bocciato un’intera lista di nomi che sarebbero potuti entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Se la prima regola chiara sin dall’inizio è stato il divieto di trash (già applicata per l’edizione da poco conclusa dell’Isola dei famosi), adesso sembrano arrivare altre due regole, sempre da Pier Silvio, che potrebbero modificare drasticamente la faccia del reality. Secondo quanto riporta Fanpage.it, Berlusconi avrebbe preteso un netto cambio di rotta per la gestione del reality (e non solo dell Grande Fratello). E avrebbe dato delle linee guide precise per i casting appunto.

Dopo la tirata di orecchie da parte di Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti televisivi della prossima stagione, una fonte ha fatto sapere al sito di informazione di due nuove regole ben precise per i casting: “No influencer e no OnlyFans”. In pratica Pier Silvio Berlusconi ha chiesto che tra le persone selezionate non ci siano degli influencer e anche persone che hanno dei profili OnlyFans. Quest’ultima regola è probabilmente legata al fatto di non cadere nel volgare e nell’eccesso.

Ma queste regole non riguarderebbero solo il GF Vip. Sembra infatti che la regola del “no OnlyFans” sia da applicare anche alla prossima edizione de La Pupa e il Secchione. Anche questo programma, che negli ultimi anni è andato molto sul trash, potrebbe avere un cambio di rotta e tornare alle origini mostrando più la parte dell’insegnamento da parte dei secchioni alle pupe che tutto il resto.