1 Katia Ricciarelli e il confessionale

Torniamo a parlare ancora una volta di Katia Ricciarelli, diventata in questi ultimi giorni la vera protagonista del Grande Fratello Vip. Tanti sul web non sono contenti di lei e in Casa, tra alcuni gieffini, la situazione è la stessa. Si respira un’aria molto tesa tra la cantante lirica e diversi inquilini. Possiamo per esempio citare le Principesse e Miriana Trevisan. Katia, invece, sembra essere più vicina a Manila, Soleil e Davide, per esempio. In queste ultime ore è uscito fuori un nuovo video in cui proprio lei rivela cosa le è stato detto in confessionale.

Nel filmato qui sotto, infatti, vediamo Katia in cucina insieme a Manila: “Che carino che è stato con me“. La conduttrice, allora, le chiede: “Chi?“. E l’altra evita la domanda, facendo capire di chi sta parlando, e risponde: “Dice, tu stai con i tuoi più adulti e intelligenti. Più qua e più là…“. Si mette a ridere e di riflesso Manila si gira e cambia prontamente discorso parlando dell’odore di cibo che sente sui fornelli. Il web, ovviamente, non è contento di questa apparente presa di posizione del GF e lo fa notare tramite diversi commenti.

"Che carino che è stato con me (io confessionale) tu stai con i tuoi più adulti, più intelligenti…"

Io non ho parole ma conto su voi#gfvip #FUORIKATIA pic.twitter.com/cQJ9j140zw — Medusa (@FaTinaameta) January 5, 2022

Qualcuno sostiene: “Praticamente fa capire che Alfonso e il GF sono dalla sua parte!!! È da ieri che spettegola e dice tutte cose che gli ha riferito dal confessionale Alfonso“. O ancora: “Ecco perché Katia continua a fare la prepotente razzista. Perché invece di essere sgridata viene pompata. ‘Stai con gli adulti intelligenti’. Quindi ha ragione Katia quando chiama i ragazzi ignoranti“.

Sicuramente il Grande Fratello non prende le parti di nessuno, ma starà cercando di mediare questa complicata situazione e tentare di riportare la pace all’interno della Casa. In queste ore, inoltre, è stato diffuso un video in cui troviamo Katia Ricciarelli a La Fattoria e anche ai tempi i suoi comportamenti facevano discutere il pubblico…