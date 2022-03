Katia Ricciarelli smentisce la presunta lite con Signorini

Nel pomeriggio di oggi Silvia Toffanin ha accolto a Verissimo Katia Ricciarelli. La cantante lirica sarebbe dovuta essere ospite precedentemente, ma a causa del Covid 19 ha dovuto rimandare l’invito. Ciò è stato rivelato oggi dalla conduttrice e dall’ex vippona. Il tutto ha inevitabilmente portato a non presenziare durante le puntate del Grande Fratello Vip e a far chiacchierare. Il web ha fatto le ipotesi più disparate. C’è chi ha persino azzardato una presunta lite con Alfonso Signorini che, vi diciamo già, non è mai avvenuta. Si è trattato, infatti, di voci di corridoio totalmente infondate.

Oggi a Verissimo Katia Ricciarelli ha colto la palla al balzo per mettere la parola fine a questi chiacchiericci, spendendo belle parole per il conduttore del reality show:

“Ma sai che quando sono stata male e ho avuto il Covid, le persone hanno ipotizzato che avessi litigato con Alfonso Signorini. Non ho messo i cartelli fuori per dire che stavo male. Ho detto solo che non stavo bene. E pensavano che avessimo discusso”, ha fatto sapere Katia Ricciarelli. “Mah! Io adoro Alfonso, lo adoro veramente. Da donna lo adoro e non tanto per dire. È un amico incredibile, è colto, intelligente, sa presentare benissimo, ha una dialettica fantastica. Figurati se litigo con lui”.

Ha concluso Katia Ricciarelli a Verissimo (VIDEO CLICCANDO QUI). A seguire la cantante ha confidato anche di esserci rimasta male per essere stata additata da qualcuno in Casa e fuori come razzista, difendendosi così da tali accuse: “Io che ho girato il mondo non potrei mai essere razzista. Poi non devo dire chi ha parlato di questo nella Casa, perché lo sapete già”, ha concluso senza fare nomi.

Infine ricordiamo che a Verissimo si è parlato anche della vita privata e sentimentale di Katia Ricciarelli.

