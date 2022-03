1 Mara Venier intervista Stefano De Martino

Questo pomeriggio Stefano De Martino ha rilasciato un’intervista a Mara Venier a Domenica In. Ha parlato della sua vita professionale, anche insieme al collega Francesca Paolantoni. Da ballerino è passato a conduttore e oggi è amatissimo all’interno del programma “Stasera tutto è possibile” e non solo. Apprezzate, infatti, anche le trasmissioni “Made in Sud” e “Bar Stella“. Partecipa, inoltre, anche al Serale di Amici 21 nei panni di giudice.

Mara, però, ha tentato di trarlo in inganno e capire se è tornato insieme alla sua ex Belen Rodriguez. I due sono stati insieme per diverso tempo. A un certo punto, però, dopo aver avuto un figlio insieme, Santiago, si sono lasciati. Hanno avuto altri flirt per poi far parlare di loro per un breve ritorno di fiamma. Successivamente Belen ha partorito Luna Marì, avuta da Antonino Spinalbese. Anche con lui, però, le cose non sono andate bene e da qualche tempo si pensa che sia tornata con De Martino. Sarà davvero così?

Al momento non lo sappiamo con certezza. Questo perché, nonostante gli indizi che il web pensa di aver decifrato nessuno dei due ne ha mai parlato apertamente. La Venier, quindi, ha prima di tutto usato Santiago per porre la domanda, come riporta anche Gossip e TV: “Ciao Belen un bacione, non la vedo da tanto… E tu? Non la vedi da tanto?“. La replica è stata soltanto: “La vedo spessissimo“. Sullo schermo è apparsa una foto di tutti e tre insieme e non appena l’ex ballerino si è girato ha chiesto: “Stefano, perché ti giri dall’altra parte?“, lui ha risposto: “Stavo guardando la foto di mio figlio“.

Mara Venier ha tentato ancora una volta domandando se ha voglia di diventare papà ancora. Stefano ha detto: “Sì, ma a volte, avendo un rapporto così speciale con Santiago, penso che mi dispiacerebbe rompere questo equilibrio. Però, si mi piacerebbe. Ho ancora tempo comunque“. Continua…