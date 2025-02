Ecco come sta Kekko dei Modà dopo la caduta

Durante alcune prove a Sanremo 2025, Kekko dei Modà è caduto dalle scale, così come accaduto a Francesca Michielin. Ma come sta ora il frontman della band? A parlare è lo staff del cantante, che ha svelato come sta ora, fornendo un primo bollettino medico.

Come sta Kekko dei Modà

Il Festival di Sanremo 2025 per Kekko Silvestre dei Modà non è iniziato con il piede giusto. Il frontman della band infatti ha avuto un infortunio nel dietro le quinte del Teatro Ariston a poco dalle prove. Stando a quanto abbiamo appreso nel corso del primo pomeriggio si è capito fin da subito che non avrebbe potuto presenziare al green carpet che si sarebbe tenuto stasera.

Ma cosa è accaduto nello specifico a Kekko dei Modà? Mentre si tenevano le prove il cantante è caduto dalle scale e di conseguenza è stato sottoposto a delle lastre e controlli precisi. In ogni caso pare abbia avvertito un forte dolore. Ciò ha quindi provocato una rinuncia al green carpet. Inizialmente non era chiaro cosa avesse.

La prima a parlarne è stata Selvaggia Lucarelli, anche lei presente oggi alle prove. Nonostante l’infortunio, come sottolineato dalla giornalista, Kekko dei Modà ha comunque preso parte alle prove, sebbene fosse acciaccato. Si ha avuto un po’ paura sul suo stato di salute. A dare ora tutte le informazioni del caso, lo staff di Kekko ha fatto sapere:

“A seguito di un piccolo incidente occorso oggi prima delle prove del festival di Sanremo, il cantante e leader dei Modà Francesco Kekko Silvestre ha riportato una lieve contusione a livello del torace. Non è stato quindi presente questa sera sul Green Carpet (dove invece era presente il resto della band) dando priorità al riposo in vista della prima esibizione di domani sera”.

Ci si attendono quindi delle novità su Kekko dei Modà, che ora sarà costretto al riposo.