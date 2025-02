Sanremo 2025 non è ancora iniziato e abbiamo già due infortuni per gli artisti in gara. Dopo Francesca Michielin, infatti, si è fatto male anche Kekko dei Modà. Il frontman della band sarebbe caduto per le scale. Ecco cosa gli è successo e come sta adesso.

Kekko dei Modà si infortuna al Festival di Sanremo 2025

Il Festival di Sanremo 2025 non è ancora iniziato (parlando di gara) che già due artisti si sono fatti male all’Ariston. Proprio ieri vi abbiamo dato la notizia dell’infortunio di Francesca Michielin durante una delle prove al Teatro Ariston. La cantante, come lei stessa ha fatto sapere sui social, è caduta dalla scale della location della kermesse e si è presumibilmente slogata una caviglia. Comunque al momento idossa un tutore, ma è pronta ugualmente ad affrontare il Festival.

Ma non finisce qui perché poco fa un altro Big in gara si è infortunato. Questa volta è successo a Kekko dei Modà che sarebbe caduto anche lui dalle scale, ma nel dietro le quinte dell’Ariston. A rivelare l’indiscrezione è stata Selvaggia Lucarelli la quale ha aggiunto che si sarebbe fatto male a una costola. Ancora però è da capire la gravità dell’infortunio.

Ma la caduta non ha fermato Kekko dei Modà che è comunque salito sul palco dell’Ariston per le prove generali. Nonostante sia un po’ acciaccato, ha fatto la sua prova insieme ai compagni della band in maniera perfetta. Si è visto comunque tenersi con una mano le costole. Quindi un po’ di dolore sicuramente lo sente. Speriamo che non sia niente di grave.

Insomma Sanremo 2025 ha già fatto qualche “vittima”. Dopo il ritiro di Emis Killa per problemi giudiziari, ecco l’infortunio di due Big. Ma loro non sembrano avere nessuna intenzione di ritirarsi. Speriamo che nessun altro si faccia male da qui alla finale di sabato.